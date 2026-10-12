追逐現金流？先看懂月配息ETF！00929今年漲79%奪冠 配息率15.8%吸睛

台股今年行情熱絡，帶動高股息ETF績效大洗牌。過去被視為穩健領息工具的月配息ETF，今年在科技股與成長題材帶動下，績效表現同樣亮眼。統計12檔被動型月配息ETF，截至10月8日止，今年來績效全數達到雙位數，其中復華台灣科技優息（00929）以79.2%的年初至今報酬率勇奪冠軍，搭配15.8%的年化配息率，成為兼具高配息與亮眼績效的市場焦點。

進一步觀察績效排名，00929以79.2%的表現領先群雄，統一台灣高息動能（00939）以70.9%居次，群益科技高息成長（00946）則以67.5%排名第三。前三名今年以來報酬率均超過六成，顯示即使同屬高股息ETF，選股策略與產業配置差異，仍可能帶來截然不同的績效結果。

值得注意的是，00929不僅拿下績效冠軍，在配息表現上也相當突出。以最新年化配息率觀察，00929達15.8%，不僅高於績效排名第二的00939之4.9%，以及第三名00946之3.4%，在本次統計的12檔ETF中，年化配息率同樣位居第一，展現其在配息與資本成長兩方面的亮眼表現。

專家分析，過去投資人挑選高股息ETF，多半將配息率視為首要考量，但隨著台股產業結構與市場行情變化，單純追求高配息已不足以反映投資效益，能否參與股價成長、創造具競爭力的總報酬，逐漸成為評估ETF的重要指標。

高股息ETF已不再只是單純的現金流工具，投資人應從配息率、總報酬及投資組合特性等多個面向綜合評估。尤其在科技產業持續受到市場關注的環境下，兼顧股息收益與成長機會的ETF策略，值得投資人持續觀察。

不過，市場人士也提醒，年化配息率不代表實際投資報酬率，ETF配息亦可能來自收益平準金，且過去績效不代表未來表現。投資人仍應留意市場波動、產業集中度及配息政策變化，避免單純依據高配息率或短期績效做出投資決策。

展望後市，AI、高效能運算、先進製程等長期趨勢仍是台灣科技產業重要成長動能，不過台股位處相對高檔，短線震盪難免。對重視現金流的投資人而言，除了觀察每月配息水準，也應將ETF淨值成長及含息總報酬一併納入考量，才能更完整評估投資成果。

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