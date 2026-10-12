快訊

赤峰街名店又少一間！14年「名古屋台所」熄燈 拆除招牌畫面曝

中國大陸首度制裁台灣友邦官員 我外交部： 手段卑劣

中職／決戰G4！兄弟鄭浩均vs.獅隊布雷克 兩軍都少1洋投待命

聽新聞
0:00 / 0:00

追逐現金流？先看懂月配息ETF！00929今年漲79%奪冠 配息率15.8%吸睛

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股今年行情熱絡，帶動高股息ETF績效大洗牌。圖／AI生成
台股今年行情熱絡，帶動高股息ETF績效大洗牌。圖／AI生成

台股今年行情熱絡，帶動高股息ETF績效大洗牌。過去被視為穩健領息工具的月配息ETF，今年在科技股與成長題材帶動下，績效表現同樣亮眼。統計12檔被動型月配息ETF，截至10月8日止，今年來績效全數達到雙位數，其中復華台灣科技優息（00929）以79.2%的年初至今報酬率勇奪冠軍，搭配15.8%的年化配息率，成為兼具高配息與亮眼績效的市場焦點。

進一步觀察績效排名，00929以79.2%的表現領先群雄，統一台灣高息動能（00939）以70.9%居次，群益科技高息成長（00946）則以67.5%排名第三。前三名今年以來報酬率均超過六成，顯示即使同屬高股息ETF，選股策略與產業配置差異，仍可能帶來截然不同的績效結果。

值得注意的是，00929不僅拿下績效冠軍，在配息表現上也相當突出。以最新年化配息率觀察，00929達15.8%，不僅高於績效排名第二的00939之4.9%，以及第三名00946之3.4%，在本次統計的12檔ETF中，年化配息率同樣位居第一，展現其在配息與資本成長兩方面的亮眼表現。

專家分析，過去投資人挑選高股息ETF，多半將配息率視為首要考量，但隨著台股產業結構與市場行情變化，單純追求高配息已不足以反映投資效益，能否參與股價成長、創造具競爭力的總報酬，逐漸成為評估ETF的重要指標。

高股息ETF已不再只是單純的現金流工具，投資人應從配息率、總報酬及投資組合特性等多個面向綜合評估。尤其在科技產業持續受到市場關注的環境下，兼顧股息收益與成長機會的ETF策略，值得投資人持續觀察。

不過，市場人士也提醒，年化配息率不代表實際投資報酬率，ETF配息亦可能來自收益平準金，且過去績效不代表未來表現。投資人仍應留意市場波動、產業集中度及配息政策變化，避免單純依據高配息率或短期績效做出投資決策。

展望後市，AI、高效能運算、先進製程等長期趨勢仍是台灣科技產業重要成長動能，不過台股位處相對高檔，短線震盪難免。對重視現金流的投資人而言，除了觀察每月配息水準，也應將ETF淨值成長及含息總報酬一併納入考量，才能更完整評估投資成果。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 月配息 00929復華台灣科技優息ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00878、0056、00919漲勢回神！股海老牛點名00985A…績效差距曝光

主動式ETF績效拉風 近3月8檔台股商品漲逾一成

00985A績效勝0050！配息2.15元、年化18.3% 知美：28張月加薪1萬

00985A規模5天暴增55.76％！首配2.15元…10月ETF成長榜奪冠

相關新聞

0050漲不停還敢買？股民定期定額開始猶豫 網：照買啊

0050近期漲勢強勁，定期定額投資人猶豫是否續買；Threads網友多主張維持長期投入，也有人坦言想等回檔。

0050漲到113元該賣嗎？股民看好衝120元猶豫下車 網反勸繼續抱

0050漲至113元，網友看好本月挑戰120元，卻猶豫是否獲利了結；投資人建議長期持有，也有人主張賣出。

兆豐投信首檔台股主動式ETF 00996A首次配息確認！年化配息率高達19%

兆豐投信首檔台股主動式ETF—主動兆豐台灣豐收（00996A），已於12日正式確認掛牌上市以來的首次收益分配結果，為每單位配發0.73元，除息交易日定於10月19日，想要參與本次除息行情的投資人，最後買進日為10月16日，收益分配發放日為11月6日。以12日收盤價計算，單季配息率約4.75%，年月配息率高達19%。

追逐現金流？先看懂月配息ETF！00929今年漲79%奪冠 配息率15.8%吸睛

台股今年行情熱絡，帶動高股息ETF績效大洗牌。過去被視為穩健領息工具的月配息ETF，今年在科技股與成長題材帶動下，績效表現同樣亮眼。統計12檔被動型月配息ETF，截至10月8日止，今年來績效全數達到雙位數，其中復華台灣科技優息（00929）以79.2%的年初至今報酬率勇奪冠軍，搭配15.8%的年化配息率，成為兼具高配息與亮眼績效的市場焦點。

0053確定要分割！一張26萬降至3萬多 經理費砍逾6成、改不配息

0053元大科技市值規劃1拆8，12月8日恢復交易，買進門檻降至約3.25萬元，並改不配息、經理費降逾6成。

台股跌投資人沒在怕 個股成交三檔ETF、零股成交第一0050

台股12日開低走高，開盤一度跌破十日線，然而投資人買盤並未縮手，盤中個股成交量前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾19萬張排名第二，群益臺灣加權正2（00685L）逾14萬張排名第四、元大台灣50正2（00631L）逾10萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾24萬張排名第一，台塑（1301）逾14萬張排名第三。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。