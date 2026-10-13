00757擬1拆7！一張有望降至2萬元 股民不買單：先降管理費吧

海外ETF股王統一FANG+（00757）擬進行基金分割，預計12月3日召開受益人會議表決，依目前淨值推估，分割倍數約為7倍，未來一張價格有望降至約2萬元。不過，消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友認為，相較於降低投資門檻，更應優先調降管理費。

統一投信指出，00757自2018年11月底成立以來，淨值從20元攀升至今年10月8日的145.76元，因此規劃分割以提升交易流動性。實際分割倍數仍須依受益人會議通過當日淨值決定，分割後投資人持有單位數將等比例增加，整體資產價值不變。

一名網友在PTT股板轉貼消息，認為00757今年績效不如預期，已有不少投資人選擇出場，直言「但比起分割，還不如調降內扣吧」。其他網友也紛紛表示「管理費真的太高了，不如自己買成分股」、「去年還有人吹00757，今年好像沒有人再提惹」、「好險早就脫手了」。

此外，00757成分股配置也成為討論焦點，不少網友將矛頭指向Netflix，留言「可以踢掉Netflix了嗎」、「先蛋雕網飛那個拖油瓶吧」、「應該踢NFLX加AMD」。不過，也有人提醒，00757屬於被動式ETF，成分股須依指數編製規則調整，無法隨意更換。

另一方面，仍有網友看好00757的便利性，表示「懶得複委託就無腦買」，也有人建議改買其他科技主題ETF。根據規劃，10月30日前持有00757的投資人可參與分割案投票，電子投票期間為11月13日至30日。隨著分割案即將表決，管理費及成分股配置也持續成為投資人關注焦點。

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