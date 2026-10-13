快訊

主管罵人就是職場霸凌？律師揭重要判斷因素：先看他到底怎麼罵

人口探底／全台公托覆蓋率僅4.9％搶翻天 最慘329人搶1名額

秋颱薔琵將生成 粉專1圖曝可能路徑：後期北轉時間位置決定距台遠近

聽新聞
0:00 / 0:00

00757擬1拆7！一張有望降至2萬元 股民不買單：先降管理費吧

聯合新聞網／ 綜合報導
統一FANG+（00757）擬1拆7，一張價格有望降至約2萬元，預計12月3日召開受益人會議表決；投資人熱議管理費與成分股配置。聯合報系資料照
統一FANG+（00757）擬1拆7，一張價格有望降至約2萬元，預計12月3日召開受益人會議表決；投資人熱議管理費與成分股配置。聯合報系資料照

海外ETF股王統一FANG+（00757）擬進行基金分割，預計12月3日召開受益人會議表決，依目前淨值推估，分割倍數約為7倍，未來一張價格有望降至約2萬元。不過，消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友認為，相較於降低投資門檻，更應優先調降管理費。

統一投信指出，00757自2018年11月底成立以來，淨值從20元攀升至今年10月8日的145.76元，因此規劃分割以提升交易流動性。實際分割倍數仍須依受益人會議通過當日淨值決定，分割後投資人持有單位數將等比例增加，整體資產價值不變。

一名網友在PTT股板轉貼消息，認為00757今年績效不如預期，已有不少投資人選擇出場，直言「但比起分割，還不如調降內扣吧」。其他網友也紛紛表示「管理費真的太高了，不如自己買成分股」、「去年還有人吹00757，今年好像沒有人再提惹」、「好險早就脫手了」。

此外，00757成分股配置也成為討論焦點，不少網友將矛頭指向Netflix，留言「可以踢掉Netflix了嗎」、「先蛋雕網飛那個拖油瓶吧」、「應該踢NFLX加AMD」。不過，也有人提醒，00757屬於被動式ETF，成分股須依指數編製規則調整，無法隨意更換。

另一方面，仍有網友看好00757的便利性，表示「懶得複委託就無腦買」，也有人建議改買其他科技主題ETF。根據規劃，10月30日前持有00757的投資人可參與分割案投票，電子投票期間為11月13日至30日。隨著分割案即將表決，管理費及成分股配置也持續成為投資人關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00757統一FANG+ ETF 淨值

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

股票跌65%還抱得住？他揭個股投資最大難題 網友：不如買0050

貸款1000萬買股票！他一年獲利2000萬、資產衝3370萬 網驚呼

國民ETF熄火？0050定期定額戶數罕見下滑 投資人9月改抱這幾檔

00918除息後跌跌不休！存股大戶抱420張不賣 卻將168張轉進00985A

相關新聞

台股人人都賺100%？股民懷疑人生 網友：剩你沒有0050了

台股AI行情帶動大漲，PTT網友質疑是否人人獲利；有人推0050，也有人因追高、放空、槓桿虧損，留言指賠錢者少發文。

0053大改版！1拆8、降費又不配息 網喊：比0052更香

元大科技ETF（0053）宣布更名、1拆8、經理費降逾六成並取消配息，分割後門檻降至約3.25萬元，PTT熱議其與0052差異。

00757擬1拆7！一張有望降至2萬元 股民不買單：先降管理費吧

海外ETF股王統一FANG+（00757）擬進行基金分割，預計12月3日召開受益人會議表決，依目前淨值推估，分割倍數約為7倍，未來一張價格有望降至約2萬元。不過，消息曝光後引發PTT股板熱議，不少網友認為，相較於降低投資門檻，更應優先調降管理費。

統一FANG+評估分割 一張可望降至2萬元親民價

AI帶旺科技股多頭行情，高價ETF愈來愈多，為方便投資人資金調配，並使交易價格回到較親民的區間，新一波分割潮再起，繼富邦NASDAQ、元大科技市值、國泰費城半導體後，海外原型ETF股王-統一FANG+也將於12月3日召開受益人會議，決議是否分割，依目前價格推估將1拆7。

八檔ETF逆勢創高價 0056、00878等單日市價強彈

國慶連續假期後，台股雖面臨地緣政治利空的補跌壓力測試，不過，非電族群趁勢而起，再加上逢低買盤進場，推升包含元大高股息（0056）、國泰永續高股息內在的八檔台股ETF市價逆勢走升、改寫掛牌來收盤新高價。

六檔ETF受益人數締新猷

10月台股ETF除息秀超旺，根據統計，10月共有32檔台股ETF除息，高達17檔預估年化配息率逾10%，其中，有六檔除息ETF買氣爆棚，受益人數飆升創新高，這些高人氣類型主要以AI半導體等科技主題ETF為主，成為高股息ETF外的新興熱門「存股領息」的投資首選。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。