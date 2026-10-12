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0050漲不停還敢買？股民定期定額開始猶豫 網：照買啊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近期漲勢強勁，有股民擔心0050越漲越高，猶豫是否繼續定期定額，引發網友討論。記者余承翰／攝影
台股近期漲勢強勁，有股民擔心0050越漲越高，猶豫是否繼續定期定額，引發網友討論。記者余承翰／攝影

台股近期漲勢強勁，讓不少定期定額的投資人開始猶豫，股價已經漲了這麼多，究竟還要不要繼續買？近日一名網友在Threads發文表示，大家都說元大台灣50（0050）只要定期定額就好，不必在意價格，但面對近期行情，真的有人能完全不猶豫，每個月照常買進嗎？

原PO指出，台股最近漲得相當驚人，雖然經常聽到0050適合定期定額的說法，但當股價一路走高，投資人難免會擔心買在相對高點，因此好奇其他人是否仍能堅持原本的投資計畫。

貼文曝光後，不少網友認為，既然選擇定期定額，就不需要因為短期行情改變策略，紛紛留言「繼續買不用管」、「是看長期的」、「照買ㄚ」，也有人直接回答「可以」、「我」、「買」，顯示部分投資人仍選擇持續投入。

不過，也有網友坦言，知道定期定額應該長期執行是一回事，實際面對不斷上漲的股價，又是另一回事。有網友直言：「看著一路往上，嘴巴說定期定額不看價格，手還是會忍不住想等等吧，這種心情超真實。」

面對網友的回應，原PO也多次留言「買起來」、「買！」，並認同長期投資的觀點。從討論來看，多數回覆仍傾向維持定期定額，但也有人點出投資人常見的矛盾心理：明明知道要長期買進，看到股價越漲越高，卻還是忍不住想等回檔再進場

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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