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0050漲到113元該賣嗎？股民看好衝120元猶豫下車 網反勸繼續抱

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友見0050來到113元，猶豫是否該賣出，貼文引發討論，不少人建議長期持有，也有人認為可以先行下車。（聯合報系資料照）
一名網友見0050來到113元，猶豫是否該賣出，貼文引發討論，不少人建議長期持有，也有人認為可以先行下車。（聯合報系資料照）

元大台灣50（0050）是不少投資人長期持有的ETF，但隨著股價上漲，也有人開始猶豫是否該獲利了結。近日一名網友在Threads發文表示，0050目前來到113元，自己感覺這個月有機會漲到120元，卻又擔心錯過賣點，因此詢問其他投資人：「我現在要不要下車啊？」

貼文引發討論，有網友認為0050適合長期持有，不必因為短期漲跌就急著賣出，紛紛留言「建議蓋牌」、「不用下，穩得很」、「賣掉會後悔」，也有人表示自己仍在持續買進，「我是持續加碼」、「持續買進」。

不過，也有網友給出不同建議，直言「下車」、「全賣」、「賣吧，賣吧」，甚至有人認為，既然已經開始猶豫，不如先賣出，「會這樣問的就賣了吧」。

另有網友質疑，0050原本就是追蹤台灣大型權值股的ETF，不需要像操作個股一樣頻繁進出，留言反問「你當個股在玩啊？你爽就好」，也有人表示「快點跌，我要加碼了」，顯示投資人對於股價回檔的看法相當不同。

至於原PO看好的120元能否在本月實現，貼文中的網友並未提出具體依據。討論焦點反而集中在投資策略，有人選擇繼續持有、逢低加碼，也有人認為，如果已經無法承受價格波動，先行賣出也是一種選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF

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