0053確定要分割！一張26萬降至3萬多 經理費砍逾6成、改不配息
元大科技市值（0053）成立將近20年，累積含息漲幅超過13倍、年化報酬率達14.72%，但股東卻只有7,000多人，規模也僅約28億元。這檔過去名為「元大電子」的ETF，雖然長期績效亮眼，市場關注度卻不高...
如今元大投信決定替0053進行一連串調整，從更名、分割、降費到取消配息，希望讓這檔老牌科技ETF重新受到投資人注意。
0053規劃1拆8 12月啟動分割
0053首先要解決的就是價格門檻。
以10月8日每股259.95元計算，買進一張需要將近26萬元，對小資族來說並不便宜。
10月8日受益人會議已通過分割案，規劃採取「1拆8」方式，也就是原本持有1張，分割後變成8張，每股參考價格約32.49元，整張買進門檻可降至約3.25萬元。依目前規劃，12月1日為分割前最後交易日，12月2日至7日暫停交易，預計12月8日恢復交易。
0053改不配息
除了分割，0053也決定調整配息方式，從原本一年配息一次，改成完全不配息，讓收益留在基金內持續投資，減少投資人自行處理配息再投入的麻煩。
0053調降經理費
同時，0053也將經理費調降至比照元大台灣50（0050）的水準，降幅超過6成，降低長期持有成本。
對投資人來說，未來不只買進門檻降低，持有方式與費用結構也跟著改變。
0052分割後人氣暴增 0053能否複製？
事實上，科技ETF透過分割吸引投資人，市場已有先例。
富邦科技（0052）在分割會議前，規模約148億元、股東3萬多人，一年多後規模成長至約1,700億元，股東數也增加到45萬人。相較之下，0053雖然有將近20年的績效紀錄，但目前規模只有約28億元，與0052仍有明顯差距。
值得注意的是，0053已於10月12日正式從「元大電子」更名為「元大科技市值」，股票代號維持不變，但更名不代表當天就完成分割，相關交易作業預計12月才會進行。
隨更名、分割、降費與不配息等措施陸續上路，0053能否像0052一樣，在降低買進門檻後吸引更多投資人，成為市場關注焦點。
0053元大科技市值四大調整重點
|調整項目
|調整內容
|更名
|10月12日起由「元大電子」更名為「元大科技市值」，代號0053不變。
|分割
|規劃1拆8，每股參考價約32.49元，預計12月8日恢復交易。
|不配息
|由原本一年配息一次，改為不配息，收益留在基金內持續投資。
|調降經理費
|經理費比照0050，降幅超過6成，降低長期持有成本。
註：分割後參考價以10月8日每股259.95元試算，實際價格及交易時程以官方公告為準。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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