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台股跌投資人沒在怕 個股成交三檔 ETF 零股成交第一0050
台股12日開低走高，開盤一度跌破十日線，然而投資人買盤並未縮手，盤中個股成交量前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾19萬張排名第二，群益臺灣加權正2（00685L）逾14萬張排名第四、元大台灣50正2（00631L）逾10萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾24萬張排名第一，台塑（1301）逾14萬張排名第三。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有931萬，凱基台灣TOP50（009816）有237萬，鴻海（2317）有184萬，聯電（2303）有181萬，台積電（2330）有163萬，前五大有兩檔ETF。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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