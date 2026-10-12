台股 ETF 本周發421億股利！00919一檔占近半、受益人均領近1.5萬元

台股資金活水到。10月12日至10月16日是台股ETF股利發放高峰期，總計有包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）等在內的21檔台股ETF發放逾421.76億元現金股利，預計4,171,458位投資人受益開心領息。其中以00919配發207.85億金額最多，141.9萬位受益人平均每人可領14,647元為自己加薪。

市場法人表示，ETF波動比個股低，今年台股高息ETF績效表現也有別於去年壓抑，加上大盤在高檔之際，投資人不妨以有息收作保護的台股高息ETF或是兼具半導體科技題材的台股ETF介入台股。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。大盤在高檔下，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。整體而言，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息暨群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志表示，台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局；今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因。受惠壽險接軌IFRS17的大型金控股，投資人可以留意相關投資契機。此外，今年以來科技半導體類股表現出色，也是投資可以著墨的重點，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配有科技題材的台股ETF，透過股性互補讓配置更能因應類股頻繁輪動的投資契機。

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