台股Q4還有戲？00918經理人看多…點名AI、金融雙引擎

動畫神作《蜘蛛人：超越宇宙》官宣2027年上映，引發全球期待，台股也正上演一場多重宇宙級的攻頂行情，由「AI客製化晶片與伺服器」攜手「金融防禦打底」，形成雙引擎行情。

受惠於國際大廠Marvell預計FY31營收達700至900億美元、花旗重申CPU市場爆發性成長，加上美股科技股續強，台股加權指數展現強勁多頭氣勢。

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠分析，台股盤勢持續偏多，類股輪動健康，以光學鏡頭、PCB、封測與伺服器等族群表現最佳，傳產與金融也同步走揚。近期正值9月營收公告期間，在第四季傳統旺季帶動下，上市櫃公司營收成長可期；加上10月中旬起大立光、台積電等重磅法說會登場，若國內外大廠展望相互印證，將有助延續漲勢。

此外，隨著九合一選舉接近，政策利多有望陸續出籠，進一步支撐台股偏多氛圍。

郭修誠也看好「特化族群（特種化學品）」的成長潛力，受惠於國內半導體產值成長與先進封裝CoWoS供應鏈本土化政策，台積電等大廠在地採購比重持續提升，帶動特化材料廠商產品結構升級，以及高利潤產品滲透率增加。也反映半導體與先進封裝需求強勁，台灣科技供應鏈從上游材料、IC設計到下游組裝，均有望迎來估值重塑與獲利成長。

00918成分股緊扣AI算力升級與第四季旺季題材，其中廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）布局伺服器出貨商機；瑞昱（2379）與華碩（2357）掌握高階網通及邊緣AI升級機會，同時配置中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）與第一金（2892）等金控股，兼顧科技成長與金融防禦。

法人表示，隨著第四季旺季、法說會行情及選後政策利多交會，00918透過「高股利率」與「高歷史填息率」雙因子機制，結合AI成長與金融股防禦特性。建議投資人運用定期定額及股息再投資策略，參與第四季至明年第一季的台股行情。

（表一）00918主要成分股分析

產業類別 代表成分股

（股票代碼） 產業亮點 00918優勢 AI伺服器與硬體組裝 廣達 (2382)

緯穎 (6669)

緯創 (3231) AI伺服器與封測族群表現最佳，Q4旺季營收成長可期。 鎖定AI剛性需求，掌握第四季科技股攻頂與營收成長爆發力。 半導體IC與邊緣AI 瑞昱 (2379)

華碩 (2357) 半導體產值爆發與CoWoS供應鏈本土化帶動材料與晶片需求，預估將帶來正面展望。 精準卡位半導體與邊緣AI升級紅利，挹注穩定營利與企業配息基礎。 金融防禦板塊 中信金 (2891)

兆豐金 (2886)

玉山金 (2884)

第一金 (2892) 金融族群隨大盤同步走揚，獲利表現穩健且具評價面優勢，九合一選前偏多氣氛加持。 提供高股息防禦力，打造「AI攻、金融守」的抗震雙引擎陣容。

資料來源：證交所、彭博、各大研究機構報告、大華銀投信官網；資料日期：2026/10

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