台股Q4還有戲？00918經理人看多…點名AI、金融雙引擎
動畫神作《蜘蛛人：超越宇宙》官宣2027年上映，引發全球期待，台股也正上演一場多重宇宙級的攻頂行情，由「AI客製化晶片與伺服器」攜手「金融防禦打底」，形成雙引擎行情。
受惠於國際大廠Marvell預計FY31營收達700至900億美元、花旗重申CPU市場爆發性成長，加上美股科技股續強，台股加權指數展現強勁多頭氣勢。
大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠分析，台股盤勢持續偏多，類股輪動健康，以光學鏡頭、PCB、封測與伺服器等族群表現最佳，傳產與金融也同步走揚。近期正值9月營收公告期間，在第四季傳統旺季帶動下，上市櫃公司營收成長可期；加上10月中旬起大立光、台積電等重磅法說會登場，若國內外大廠展望相互印證，將有助延續漲勢。
此外，隨著九合一選舉接近，政策利多有望陸續出籠，進一步支撐台股偏多氛圍。
郭修誠也看好「特化族群（特種化學品）」的成長潛力，受惠於國內半導體產值成長與先進封裝CoWoS供應鏈本土化政策，台積電等大廠在地採購比重持續提升，帶動特化材料廠商產品結構升級，以及高利潤產品滲透率增加。也反映半導體與先進封裝需求強勁，台灣科技供應鏈從上游材料、IC設計到下游組裝，均有望迎來估值重塑與獲利成長。
00918成分股緊扣AI算力升級與第四季旺季題材，其中廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）布局伺服器出貨商機；瑞昱（2379）與華碩（2357）掌握高階網通及邊緣AI升級機會，同時配置中信金（2891）、兆豐金（2886）、玉山金（2884）與第一金（2892）等金控股，兼顧科技成長與金融防禦。
法人表示，隨著第四季旺季、法說會行情及選後政策利多交會，00918透過「高股利率」與「高歷史填息率」雙因子機制，結合AI成長與金融股防禦特性。建議投資人運用定期定額及股息再投資策略，參與第四季至明年第一季的台股行情。
（表一）00918主要成分股分析
|產業類別
|代表成分股
（股票代碼）
|產業亮點
|00918優勢
|AI伺服器與硬體組裝
|廣達 (2382)
緯穎 (6669)
緯創 (3231)
|AI伺服器與封測族群表現最佳，Q4旺季營收成長可期。
|鎖定AI剛性需求，掌握第四季科技股攻頂與營收成長爆發力。
|半導體IC與邊緣AI
|瑞昱 (2379)
華碩 (2357)
|半導體產值爆發與CoWoS供應鏈本土化帶動材料與晶片需求，預估將帶來正面展望。
|精準卡位半導體與邊緣AI升級紅利，挹注穩定營利與企業配息基礎。
|金融防禦板塊
|中信金 (2891)
兆豐金 (2886)
玉山金 (2884)
第一金 (2892)
|金融族群隨大盤同步走揚，獲利表現穩健且具評價面優勢，九合一選前偏多氣氛加持。
|提供高股息防禦力，打造「AI攻、金融守」的抗震雙引擎陣容。
資料來源：證交所、彭博、各大研究機構報告、大華銀投信官網；資料日期：2026/10
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