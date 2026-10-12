00878、0056、00919漲勢回神！股海老牛點名00985A…績效差距曝光

台股走高帶動ETF績效，過去一度受到質疑的高股息ETF，今年也隨著金融股與電子股輪動而回溫。投資達人股海老牛在《Smart智富月刊》節目中指出，國泰永續高股息（00878）近一年漲幅約8成，元大高股息（0056）及群益台灣精選高息（00919）也有約7成的表現，不過相較於同期大盤約98%的漲幅，高股息ETF整體仍落後市值型投資策略。

股海老牛分析，今年高股息ETF的表現，主要受惠於金融股與電子股接力上漲。以00878為例，9月漲幅達5.18%，優於大盤同期的3.93%，其中聯發科單月上漲25.35%、聯電上漲19.77%，成為推升績效的重要力量；而在先前市場修正期間，中信金、國泰金及台新新光金等金融股也陸續創高，讓投資組合受惠於不同族群的輪動。

除了傳統高股息ETF，股海老牛也特別提到主動野村台灣50（00985A）。他表示，00985A採取偏向市值型的選股方式，同時加入經理人主動操作策略，依節目所列數據，報酬率達109%，優於作為比較基準的市值型ETF約98%的表現，領先約11個百分點，年化配息率也達18%。

他認為，這反映出今年不少主動式ETF與科技型ETF，將投資所累積的資本利得拿出來分配給投資人。

對於不同ETF的選擇，股海老牛認為，投資人仍應依照自身需求配置。如果主要目的是建立穩定現金流，可以考慮高股息ETF；若是較年輕、希望追求較積極報酬的投資人，則可關注主動式ETF，不僅有配息機會，也有望在多頭行情中爭取更好的績效，但仍須考量個人能承受的風險。

主持人林正峰也指出，過去高股息ETF的配息來源較偏向股息，後來收益平準金受到市場關注，如今則有更多產品將資本利得納入配息來源，使主動式ETF與市值型ETF的配息表現不一定遜於高股息ETF。

他認為，投資人仍應尊重不同產品的長期特性，依照現金流需求、資產規模與風險承受能力，決定高股息、市值型或主動式ETF在投資組合中的適當比例。

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