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00406A掛牌4個月規模暴增910%！受益人衝23.5萬 第四次配息將揭曉

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A掛牌約4個月，基金規模從65億元增至657億元，成長910.8%，受益人數也攀升至23.5萬人。聯合報系資料照
00406A掛牌約4個月，基金規模從65億元增至657億元，成長910.8%，受益人數也攀升至23.5萬人。聯合報系資料照

台股今日開盤走跌，吸引投資人逢低進場，主動中信台灣收益（00406A）、群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）盤中成交量暫居前三名。其中，00406A本周將公布收益分配結果，開盤1小時成交量就突破10萬張，成交量暫居首位，市場買氣逐步升溫。

00406A自6月掛牌以來已完成三次配息，本周也將公布第四次收益分配。統計至10月8日，該檔ETF規模已來到657億元，較成立時的65億元增加592億元，增幅達910.8%；受益人數也從掛牌當周的3.2萬人，成長至23.5萬人，增加超過20萬人。掛牌短短4個月，已成為市場熱門ETF之一。

投資專家表示，由於00406A採月配息機制，加上近期台股震盪加劇，收益型產品再度吸引投資人目光。00406A前三次每單位配息金額分別為0.128元、0.138元及0.138元，換算年化配息率約16%至19%。另一方面，前三次收益分配組成皆來自權利金收入，依你提供的資料，對投資人具有免稅及免課二代健保補充保費的優勢，也成為吸引資金布局的一大誘因。本周即將公布最新一次收益分配結果，備受市場關注。

展望台股後市，主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，台積電法說會將於本周登場，市場關注焦點已逐步由第三季業績表現，轉向第四季營運展望與2027年成長能見度，包括AI晶片需求、2奈米量產進度，以及未來資本支出與海外擴產方向等，皆將成為觀察台灣半導體景氣能否延續成長的重要指標。

台股後續行情有機會由大型權值股進一步向AI供應鏈擴散，除晶圓代工外，IC設計、先進封裝、半導體設備與材料等族群，也可望持續成為市場資金關注焦點。惟台股及部分AI族群前波已有明顯漲幅，市場預期亦處於相對高檔，短線不排除受到獲利了結、評價面調整，以及法說會後利多出盡等因素影響，使盤勢震盪幅度加大。

不過，台股中長線多頭格局仍有AI產業長期趨勢支撐，後續行情有望由全面性上漲，逐步轉向基本面與企業獲利主導的選股行情。若短線因市場情緒或獲利了結出現修正，反而可視為中長線分批布局的契機，持續聚焦AI及半導體等具成長能見度的產業。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 00685L群益臺灣加權正2 00631L元大台灣50正2 月配息 ETF 規模

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