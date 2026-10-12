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0053更名為「元大科技市值」 今日生效

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
元大科技市值（0053）（原：元大電子）各期間報。資料來源：Lipper，截至2026/9/30，0053成立日為2007/7/4，採含息報酬率計算酬率
元大科技市值（0053）（原：元大電子）各期間報。資料來源：Lipper，截至2026/9/30，0053成立日為2007/7/4，採含息報酬率計算酬率

國內首檔科技市值型ETF元大電子（0053），為反映成分股產業升級與市值加權投資特色，證券簡稱自12日起，將由「元大電子」更名為「元大科技市值」，搭配分割及不配息議案通過，0053成為首檔「不配息+科技市值型」，提供投資人新的資產配置選擇。

0053分割及不配息議案投票已於10月8日通過，將採回到發行價30元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整，以及自今年起改為不配息，將收到的企業股息全數累積至淨值，有利追求長期複利效果。

元大投信指出，台股市值成長幾乎完全由電子產業驅動，據彭博資訊統計，近10年上市電子產業總市值由2016年底至今年9月底，從約14兆元成長至126兆元；電子類報酬指數同期間含息報酬率1,023%，優於加權股價報酬指數的626%，凸顯電子科技成長優勢。

0053於2007年7月掛牌，追蹤「台灣電子類發行量加權股價指數」，也就是一般所稱的電子指數，但隨著AI時代來臨，台灣科技產業已從電子代工轉變為AI發展關鍵樞紐，且具備市值飛速成長特色，為了更貼近0053的投資內涵，本次將證券簡稱自「元大電子」更名為「元大科技市值」。

截至9月底，0053主要成分股市值均逾兆元，包括半導體台積電、聯發科，伺服器與系統組裝的廣達、緯穎，基礎設施與零組件的台達電、川湖，關鍵材料的台光電等。

隨著分割及不配息議案通過，0053成為國內首檔「不配息+科技市值型」台股ETF。元大投信同時提醒，0053完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，無法透過增加成分股進行分散，且產業集中於電子科技，建議投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

元大 市值 科技

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