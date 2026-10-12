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國民 ETF 熄火？0050定期定額戶數罕見下滑 投資人9月改抱這幾檔

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布9月定期定額交易戶數。9月份投資人在個股與ETF的布局上出現顯著洗牌，個股市場以台積電（2330）持續稱霸，兆豐金、第一金等公股金控大幅擴增；ETF市場則由國泰永續高股息（00878）展現強勁吸金動能，超車元大高股息（0056）奪下第二名，元大台灣50（0050）人數則在連續狂飆好幾個月後，首次出現衰退。

在個股定期定額方面，護國神山台積電戶數續揚至232,850戶、月增0.49％，穩坐定期定額人氣冠軍。金融股內部排位則出現大洗牌，兆豐金單月戶數大增12.45％至23,862戶，名次連跳兩級攀升至第3名；相較之下，鴻海月減14.08％降至21,746戶，退居第4名，中信金亦下滑8.79％退居第5名。此外，台達電月增6.44％，超車中華電與富邦金來到第6名，第一金、合庫金月增率分別達13.95％與16.93％，展現防禦型資金對公股金控的偏好。

ETF定期定額市場整體名次相對穩定，但高股息雙雄出現排位互換。元大台灣50雖然罕見人數出現減少、月月增升勢停止，但微幅修正0.32％，仍以超過120萬戶大關的1,275,993戶穩居百萬戶霸主；國泰永續高股息則單月大增24,532戶、月增7.85％達337,220戶，正式超車微幅縮減的元大高股息的332,310戶，拿下ETF排行榜亞軍。

其餘ETF表現上，群益台灣精選高息（00919）月增7.10％穩居第5名；科技與海外型ETF動能強勁，國泰台灣科技龍頭（00881）月增11.39％來到63,767戶，凱基台灣TOP50（009816）單月成長10％突破10萬大關、達106,067戶，復華台灣科技優息（00929）亦成長5.49％，顯示定期定額資金除了鎖定高股息標的，也積極逢低加碼科技龍頭型ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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