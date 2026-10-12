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00985A早在8月就創高！配息年化逾18％ 0056、00878、00919也被比下去

聯合新聞網／ 綜合報導
00985A最新配息每單位2.15元，單次配息率逾9%，以半年配息換算年化配息率突破18%，本次除息最後買進日為10月16日。記者許正宏／攝影
00985A最新配息每單位2.15元，單次配息率逾9%，以半年配息換算年化配息率突破18%，本次除息最後買進日為10月16日。記者許正宏／攝影

台股指數在5萬點關卡前高檔震盪，個股走勢高度分化。財經主持人李兆華與分析師陳威良在《兆華與股惑仔》中指出，目前盤面呈現「指數創高、逾半個股破年線」的極端格局，傳統市值型ETF多半僅能貼合大盤表現...

相較之下，主動式的「改良版台灣50」，如主動野村台灣50（00985A），憑藉經理人選股與動態調整的彈性，在近期震盪行情中展現顯著的超額報酬優勢。

00985A壓低台積電比重 深掘150大黑馬股

陳威良分析，00985A將選股範圍從市值前50大擴大至前150大，增加發掘潛力黑馬的機會，更將台積電持股比重壓至15%以下，遠低於一般市值型ETF動輒四至六成的配置。

意味著基金績效高度仰賴經理人的選股能力，必須從前150大企業中挑出漲幅超越台積電的強勢股，才能為投資組合創造領先大盤的超額報酬。

攻守靈活切換！00985A避開重挫領先創高

在實際操作上，00985A展現「進退有序、攻守兼備」的靈活風格。

陳威良回顧，7月台股重挫時，經理人提高遠傳等防禦型個股比重，發揮抗跌效果，讓00985A早在8月便領先大盤創下歷史新高；隨著行情進入第四季旺季，經理人也順勢轉向攻擊布局，將受惠SpaceX題材帶動的低軌衛星龍頭昇達科加碼至第二大持股，第三大持股則重押技嘉，掌握低檔轉強與第四季主流題材的發酵節奏。

00985A績效狠甩大盤 年化配息率達18%

從長期績效來看，00985A自2025年7月21日掛牌至今年9月底，累計總報酬率達133.8%，不僅優於同期加權指數的105%，也超越元大台灣50（0050）的124%，近一年報酬率更達109%。

陳威良認為，若經理人能在下跌時控制回檔幅度，並於反彈階段迅速掌握強勢族群，便有機會透過長期複利，逐步拉開與被動指數的績效差距。

除了淨值成長，00985A的配息表現也受到關注。最新單次配息2.15元，單次配息率逾9%，以半年配息機制換算，年化配息率突破18%，配息來源主要是豐厚的已實現資本利得，表現甚至優於高股息三雄元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）及國泰永續高股息（00878）。

近期市場出現逢高贖回現象，00985A規模卻逆勢擴張，而半年配息機制也兼具定期落袋為安的停利效果，本次除息最後買進日為10月16日。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00985A主動野村台灣50 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 台積電 大盤 規模

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