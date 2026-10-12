快訊

蔡琴宣布封麥！親曝正式告別舞台時間：沒有永遠的蔡琴

連日挺松機遷建！張景森：民進黨不能因選舉忘掉30年來主張

打完疫苗為何有人發燒、有人沒事？研究發現關鍵可能藏在腸道

聽新聞
0:00 / 0:00

009804今年來大賺83％！市值型ETF績效突圍 關鍵是台積電權重設上限

聯合新聞網／ 綜合報導
聯邦台灣精彩50（009804）截至9月底今年以來含息市價報酬率達83.22%，透過單一成分股30%權重上限機制，分散配置台灣市值前50大上市公司。記者曾吉松／攝影
聯邦台灣精彩50（009804）截至9月底今年以來含息市價報酬率達83.22%，透過單一成分股30%權重上限機制，分散配置台灣市值前50大上市公司。記者曾吉松／攝影

AI結構性機會持續擴散、高階封裝及半導體供應鏈產業輪動點火，聯邦台灣精彩50（009804）今年前9月累積（今年以來）含息報酬率高達82.2%，在眾多市值型ETF中脫穎而出。主要受惠於AI等新興科技的剛性需求持續扮演經濟成長的核心動能下，資金進而往上下游供應鏈擴散，帶動均衡配置半導體與AI供應鏈的市值型策略在近期盤面上展現強勁爆發力。

同樣鎖定台灣市值前50大藍籌股，009804 憑藉「單一成分股30%權重上限機制」，在台股高檔震盪之際凸顯資產配置效益。

相較於傳統市值型ETF因未限制上限，權重易高度集中於單一個股，009804將單一最高權重鎖定在約 29%；當大盤受單一個股牽制或高檔盤整時，該指數能自動調節權重，合理分配給其他49檔權值巨頭，完美掌握高科技產業的輪動紅利機會。

據Bloomberg統計，截至 2026年9月30日 為止，009804自去年3月31日成立以來，累積市價報酬率（含息）高達 177.57%，其今年以來、3個月、6個月及1年的累積報酬率也分別繳出 83.22%、5.92%、67.90% 與 102.97% 的亮眼表現，充分展現限制單一市值權重後，其他權值股在產業輪動中所發揮的強勁成長動能。

 

傳統台灣50指數

新一代台灣50指數

指數編製公司

台灣證券交易所與富時的合編

指數

富時台灣證券交易所

台灣50指數

富時台灣證券交易所

台灣50權重上限30%指數

投資標的

同為台灣市值前50大上市公司

單一持股
上限機制		有，30%
第一大
持股比重		56.31%（註）29.33%（註）
單一個股
集中度		非常高有上限
投組分散性較差較佳

註：台灣指數公司、各投信官網，2026/10/5

基金經理人周彥名指出，台股叩關5萬點象徵資本市場邁入新格局，進入第4季傳統消費與科技出貨旺季，企業營運動能有望維持高檔。ETF的核心價值在於透過分散配置參與長期成長。

009804這類均衡版市值型ETF，既能精準卡位其他高科技龍頭的補漲紅利，又能有效分散過度集中的下行風險。同樣是市值型產品，因指數設計與權重限制不同，最後的績效就會慢慢拉出差距。是投資人透過定期定額、長期參與台股成長的理想利器。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009804聯邦台精彩50 ETF 市值型 上限 2330台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00918除息後跌跌不休！存股大戶抱420張不賣 卻將168張轉進00985A

貸款1000萬買股票！他一年獲利2000萬、資產衝3370萬 網驚呼

00981A搭00406A能創造複利？新鮮人提ETF新玩法 網友：何必繞一圈

00985A績效勝0050！配息2.15元、年化18.3% 知美：28張月加薪1萬

相關新聞

00406A掛牌4個月規模暴增910%！受益人衝23.5萬 第四次配息將揭曉

00406A掛牌4個月規模增至657億元、暴增910.8%，受益人達23.5萬人，本周將公布第四次收益分配。

00985A早在8月就創高！配息年化逾18％ 0056、00878、00919也被比下去

00985A避開7月台股重挫，8月率先創高；截至9月底總報酬133.8%，最新單次配息2.15元，年化配息率逾18%。

009804今年來大賺83％！市值型ETF績效突圍 關鍵是台積電權重設上限

聯邦台灣精彩50（009804）今年前9月含息報酬率82.2%，受惠AI與半導體供應鏈輪動；單一成分股權重上限30%，分散集中風險。

00985A績效勝0050！配息2.15元、年化18.3% 知美：28張月加薪1萬

台股大盤9月再刷歷史新高，掛牌滿一年的主動式ETF繳出亮眼成績單，成為市場熱議焦點。 財經YouTuber知美指出，被視為「改良版0050」的3檔主動式ETF中，僅有野村臺灣50（00985A）成功站回高點，首度宣布配息更開出18.3%的超高年化配息率，無論含息總報酬率或配息表現，皆全面完勝老牌被動高股息ETF。

00981A搭00406A能創造複利？新鮮人提ETF新玩法 網友：何必繞一圈

網友提00981A配息轉買00406A打造複利，PTT引發討論；有人建議直接再投入原ETF，先釐清資產成長或現金流需求。

00918除息後跌跌不休！存股大戶抱420張不賣 卻將168張轉進00985A

00918配息1.75元後股價貼息，主因AI供應鏈估值修正與金融股整理；作者仍看好長期現金流，維持420張存股部位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。