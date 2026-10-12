00981A搭00406A能創造複利？新鮮人提ETF新玩法 網友：何必繞一圈

對於剛出社會的投資新鮮人來說，究竟該優先累積資產，還是提早打造被動收入？一名網友在PTT股票板發文，提出先持有0050等市值型ETF，再將領到的股息投入月配息ETF的想法，希望兼顧長期資產成長與固定現金流，引發討論。

原PO認為，本金不多時，即使買進高股息ETF，也難以領到可觀股利，因此打算先把資金投入市值型ETF，利用股價成長累積資產，再將配息轉投入月配息商品。他進一步透露，目前持有的是主動統一台股增長（00981A），考慮將每季領到的股息拿去買進主動統一台股收益（00406A），詢問這樣是否也能達到複利效果。

不少網友認為，若現階段沒有現金流需求，配息直接再投入原本的ETF即可，不必刻意增加操作程序。有人直言「全倉0050就好」、「股息投回0050，要拿現金花就賣0050」，也有人指出，市值型ETF本身配息金額有限，再拿來累積月配息ETF，初期增加的現金流恐怕不明顯。

另有網友提出不同做法，認為可以直接將資金分配到市值型與高股息ETF，例如各投入一半，或依需求調整比例，不必先領取市值型配息再轉買其他商品。也有人建議，先累積資產，等接近退休或確實需要生活費時，再提高配息型商品的配置。

討論中也有網友提醒，00981A屬於主動式ETF，不能直接視為追蹤市值指數的ETF；至於配息是否再投入，關鍵仍在投資目標與含息總報酬。有網友反問「為什麼要放棄市值型複利呢」，也有人認為「哪一個不是複利」，主張不必過度執著配息頻率，應先釐清自己究竟需要資產成長，還是當下就要有現金收入。

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