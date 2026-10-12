00985A績效勝0050！配息2.15元、年化18.3% 知美：28張月加薪1萬

台股大盤9月再刷歷史新高，掛牌滿一年的主動式ETF繳出亮眼成績單，成為市場熱議焦點。

財經YouTuber知美指出，被視為「改良版0050」的3檔主動式ETF中，僅有主動野村台灣50（00985A）成功站回高點，首度宣布配息更開出18.3%的超高年化配息率，無論含息總報酬率或配息表現，皆全面完勝老牌被動高股息ETF。

0050改良版績效分歧 00985A抗跌站回高點

知美表示，市面上被視為0050改良版的主動式ETF共有3檔，包括00985A、復華未來50（00991A）以及00403A。

這3檔選股邏輯皆以市值前50大個股為核心，並納入市值51至150名或51至200名個股，藉此汰換傳統權值股中相對弱勢的標的。

然而，不同投信團隊的選股策略直接反映在獲利表現上。

知美分析，今年第3季台股經歷震盪回檔，00991A與00403A因持股高度集中在電子AI供應鏈，導致第3季含息總報酬率分別為-9.15%與-2.09%，即使9月加權指數攻上48601點新高，2檔至今仍未完全收復跌幅。

反觀00985A因提早納入電信等防禦型傳產，第3季含息總報酬率逆勢繳出6.48%，展現強大抗跌韌性，並領先大盤站回歷史高點。

年化配息率衝18.3% 完勝老牌高股息ETF

在配息表現方面，投信官網公告00985A迎來掛牌後首次除息，預計配發現金股利2.15元。

若以公告當天收盤價23.5元試算，每半年配息率達9.15%，年化配息率更飆至18.3%，最後買進日訂於10月16日。

知美進一步比對數據，00985A過去一年多含息總報酬率達133.83%，超越0050的124.6%及加權指數的105.39%。

此外，相較於市場熱門的被動高股息ETF（如0056、00878、00919）近一年65%至78%的總報酬率，以及11%至13%的年化配息率，00985A展現出「股息與價差雙賺」的實力，落實主動式ETF追求超額報酬的目標。

每月加薪1萬要買幾張？知美曝試算成本

針對想打造現金流的投資人，知美也提出具體試算。

若00985A能維持目前的高配息水準，投資人若目標平均「每月加薪1萬元」（年領12萬元），需持有約28張，換算總投入成本約65萬5815元。

若想挑戰「每月加薪3萬元」（年領36萬元），則需持有84張，總成本約196萬7444元。

知美提醒，主動式ETF高度考驗經理人操盤能力，並非檔檔都能創造超額報酬，投資人應深入理解產品選股邏輯與持股配置，切忌看見高殖利率就盲目跟風。

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