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417萬受益人本周領422億元 這檔ETF發出208億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年10月12至16日發放股利的台股ETF。（資料來源：CMoney）
2026年10月12至16日發放股利的台股ETF。（資料來源：CMoney）

台股資金活水到！10月12至16日是台股ETF股利發放高峰期，總計有包括群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、主動統一台股增長（00981A）、元大台灣高息低波（00713）、復華台灣科技優息（00929）等21檔台股ETF發放逾421.76億元現金股利，預計4,171,458位投資人受益開心領息。其中以00919配發207.85億金額最多，141.9萬位受益人平均每人可領14647元為自己加薪。

法人表示，ETF波動比個股低，今（2026）年台股高息ETF績效表現也有別於去（2025）年壓抑，加上大盤在高檔之際，投資人不妨以有息收作保護的台股高息ETF或是兼具半導體科技題材的台股ETF介入台股。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息 ETF最主要目的是打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。大盤在高檔下，許多投資人難免居高思危，也對高檔的台股投資不知從何下手，高股息ETF具有低波動特性，又可兼顧穩健收益需求，更可期待息利雙收。整體而言，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

群益台灣精選高息（00919） 暨群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志表示，台股後市不看淡，應著重企業長期競爭優勢的重點，現階段宜採取穩健持股布局；今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因。受惠壽險接軌IFRS17的大型金控股，投資人可以留意相關投資契機。

此外，今年以來科技半導體類股表現出色，也是投資可以著墨的重點，投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配有科技題材的台股ETF，透過股性互補讓配置更能因應類股頻繁輪動的投資契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 台股 00919群益台灣精選高息ETF基金 00918大華優利高填息30 ETF 00927群益台灣半導體收益ETF 00981A主動統一台股增長 00929復華台灣科技優息ETF

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科技強棒 息利雙收

台股近期走強，帶動21檔台股科技型ETF報酬水漲船高，不僅掌握AI、半導體等產業成長題材，績效表現亮眼，部分標的配息也具吸引力，形成「價差＋股息」雙重收益優勢。法人表示，隨科技產業景氣維持高檔，科技型ETF後市仍具成長潛力，成為資金布局焦點。

00919配息207億 奪冠

本周進入台股ETF股利發放高峰期，總計有21檔台股ETF將發股利，配發金額高達421.7億元。其中，以群益台灣精選高息（00919）配發207.8億元最多，其次是大華優利高填息30的72.7億元、主動統一台股增長的59.6億元。

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