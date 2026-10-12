00918除息後跌跌不休！存股大戶抱420張不賣 卻將168張轉進00985A

＊原文發文時間為10月7日

我家存股母艦隊有420張（近1500萬市值）00918用配息在打女兒預售屋的工程款跟未來房貸，初始安全邊際設定為100%（也就是00918配息下降成一半仍能支應）

雖然大華優利高填息30（00918）近期疲軟，但不影響00918長期作為合格的現金流來源的評估。所以母艦隊的420張00918不會調整。

但負責產生每個月20萬家用的價差+股息分遣隊的168張00918就被逐步被裁減轉往主動野村台灣50（00985A），因為這分遣隊每個月都必須要有現金流，即使無法填息也要轉移陣地。

目前對00918的看法是短期動能不佳但長期仍是合適的現金流來源，長期也不擔心它無法填息。

00918除息後跌跌不休？貼息真相與存股底氣全解析

最近不少投資朋友在討論，大華優利高填息30（00918）發了1.75元的配息後，股價似乎一蹶不振，把息值加回去也還是呈現「貼息」的實質下跌狀態。到底發生了什麼事？這檔還能當作穩定的現金流嗎？

今天就來幫大家拆解背後的邏輯：

為什麼近期會實質下跌？

其實不是成分股的基本面崩盤，而是ETF的「兩大核心板塊」剛好都在休息：

1.AI電腦週邊板塊估值修正 00918有約三成的權重在華碩、緯創、廣達、緯穎等AI伺服器與PC供應鏈。這些個股在上半年經歷資金追捧後，近期面臨大盤資金輪動與短期估值修正。當這類權值股集體回檔，ETF淨值自然首當其衝。 2.金融股高檔震盪 佔比最高的金融股（逾 36%），在美國降息預期落地，以及近期的併購題材熱度暫歇後，進入了量縮整理期，暫時沒有足夠的向上動能來彌補除息後的缺口。

00918 還是穩定的現金流來源嗎？

答案是：是的！短期的帳面波動，並不影響它的長期戰力。

高填息的選股DNA

00918的指數編製規則不僅看高股息，更強制篩選「歷史填息成功率高」的企業。這代表成分股多半有實質獲利支撐，只要公司持續賺錢，股價最終回歸基本面並完成填息的機率極高。

配息水庫底氣足

ETF 過去幾季的強勢上漲，已經累積了可觀的「已實現資本利得」。有了這些已實現獲利做為收益平準的水庫，經理人就有足夠的底氣維持未來的配息率，不會因為單一個月的淨值波動就讓現金流斷裂。

總結

對於追求現金流的存股族來說，ETF 價格下跌反而推升了當下的殖利率。只要你認同 AI 伺服器、台灣金融體系與航運業的長期獲利能力，短期的貼息其實是累積部位的過程，而非現金流斷裂的警訊。

看懂ETF的底層邏輯，才能在震盪中抱得安心！

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