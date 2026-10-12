快訊

美前副國務卿坎伯：川習正積極討論台灣問題 兩岸現狀是美中成就

台北市長選情激戰 醫點名「這群人」為蔣萬安擋下洋流

聽新聞
0:00 / 0:00

00918除息後跌跌不休！存股大戶抱420張不賣 卻將168張轉進00985A

聯合新聞網／ 都明白的存股筆記
00918近期除息後表現疲弱，一名存股投資人仍保留420張、近1500萬元部位作為長期現金流來源，另將168張部位逐步轉往00985A。聯合報系資料照
00918近期除息後表現疲弱，一名存股投資人仍保留420張、近1500萬元部位作為長期現金流來源，另將168張部位逐步轉往00985A。聯合報系資料照

＊原文發文時間為10月7日

我家存股母艦隊有420張（近1500萬市值）00918用配息在打女兒預售屋的工程款跟未來房貸，初始安全邊際設定為100%（也就是00918配息下降成一半仍能支應）

雖然大華優利高填息30（00918）近期疲軟，但不影響00918長期作為合格的現金流來源的評估。所以母艦隊的420張00918不會調整。

但負責產生每個月20萬家用的價差+股息分遣隊的168張00918就被逐步被裁減轉往主動野村台灣50（00985A），因為這分遣隊每個月都必須要有現金流，即使無法填息也要轉移陣地。

目前對00918的看法是短期動能不佳但長期仍是合適的現金流來源，長期也不擔心它無法填息。

00918除息後跌跌不休？貼息真相與存股底氣全解析

最近不少投資朋友在討論，大華優利高填息30（00918）發了1.75元的配息後，股價似乎一蹶不振，把息值加回去也還是呈現「貼息」的實質下跌狀態。到底發生了什麼事？這檔還能當作穩定的現金流嗎？

今天就來幫大家拆解背後的邏輯：

為什麼近期會實質下跌？

其實不是成分股的基本面崩盤，而是ETF的「兩大核心板塊」剛好都在休息：

1.AI電腦週邊板塊估值修正

00918有約三成的權重在華碩、緯創、廣達、緯穎等AI伺服器與PC供應鏈。這些個股在上半年經歷資金追捧後，近期面臨大盤資金輪動與短期估值修正。當這類權值股集體回檔，ETF淨值自然首當其衝。

2.金融股高檔震盪

佔比最高的金融股（逾 36%），在美國降息預期落地，以及近期的併購題材熱度暫歇後，進入了量縮整理期，暫時沒有足夠的向上動能來彌補除息後的缺口。

00918 還是穩定的現金流來源嗎？

答案是：是的！短期的帳面波動，並不影響它的長期戰力。

高填息的選股DNA

00918的指數編製規則不僅看高股息，更強制篩選「歷史填息成功率高」的企業。這代表成分股多半有實質獲利支撐，只要公司持續賺錢，股價最終回歸基本面並完成填息的機率極高。

配息水庫底氣足

ETF 過去幾季的強勢上漲，已經累積了可觀的「已實現資本利得」。有了這些已實現獲利做為收益平準的水庫，經理人就有足夠的底氣維持未來的配息率，不會因為單一個月的淨值波動就讓現金流斷裂。

總結

對於追求現金流的存股族來說，ETF 價格下跌反而推升了當下的殖利率。只要你認同 AI 伺服器、台灣金融體系與航運業的長期獲利能力，短期的貼息其實是累積部位的過程，而非現金流斷裂的警訊。

看懂ETF的底層邏輯，才能在震盪中抱得安心！

◎本文獲 都明白的存股筆記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息 現金流 00985A主動野村台灣50 配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0053確定1拆8、不配息！股民敲碗0050跟進 006208分割也被催

iPhone 18買氣不如預期！大立光曝訂單下修 PTT：幫友達開法會

股票交割戶閒錢放哪？8％高利活存超吸睛 網算完：其實只有2.75％

股票一回檔就賣飛！他錯過聯一光、鼎元主升段 網勸：買0050、刪APP

相關新聞

00918除息後跌跌不休！存股大戶抱420張不賣 卻將168張轉進00985A

00918配息1.75元後股價貼息，主因AI供應鏈估值修正與金融股整理；作者仍看好長期現金流，維持420張存股部位。

股票一回檔就賣飛！他錯過聯一光、鼎元主升段 網勸：買0050、刪APP

網友分享買進多檔個股卻常因回檔提前賣出，錯過主升段；PTT網友建議刪APP、改買0050或006208，並強調研究持股與風險控管。

股票跌65%還抱得住？他揭個股投資最大難題 網友：不如買0050

PTT網友指出，個股投資最大難題是承受大幅回檔；欣興曾從200元跌至70元，跌幅65%，他因此轉向0050等ETF。

科技強棒 息利雙收

台股近期走強，帶動21檔台股科技型ETF報酬水漲船高，不僅掌握AI、半導體等產業成長題材，績效表現亮眼，部分標的配息也具吸引力，形成「價差＋股息」雙重收益優勢。法人表示，隨科技產業景氣維持高檔，科技型ETF後市仍具成長潛力，成為資金布局焦點。

00919配息207億 奪冠

本周進入台股ETF股利發放高峰期，總計有21檔台股ETF將發股利，配發金額高達421.7億元。其中，以群益台灣精選高息（00919）配發207.8億元最多，其次是大華優利高填息30的72.7億元、主動統一台股增長的59.6億元。

日本半導體ETF 有看頭

美光（Micron）財報與財測雙雙優於市場預期，並釋出記憶體需求持續強勁的正向訊號，帶動全球半導體供應鏈樂觀情緒升溫。其中，日本半導體相關類股近一個月表現尤為亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。