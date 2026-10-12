台股火熱 ETF連發 申購先看投資標的

台股熱潮帶動ＥＴＦ（指數股票型基金）密集發行，除了讓投資人在資產配置時有更多選擇，背後也有券商爭取交易市占率的盤算。然而，券商大力銷售ＥＴＦ，看重的不只是申購業績，更包括投信後續買賣股票的「回單」商機。

金融圈人士表示，新ＥＴＦ各有訴求，但對投資人而言，產品名稱不同，不代表持股與風險就截然不同。若未檢視既有部位，接連申購相近主題的ＥＴＦ，可能看似買了多檔產品，資金卻更加集中在同一產業，未必達到分散風險的效果。

第四季才剛開始，十月已有五檔新ＥＴＦ排定開募，包括台新台灣中小、玉山台灣關鍵科技、復華台灣新星等三檔台股主動式ＥＴＦ，以及富蘭克林華美核心ＡＩ電力算力、兆豐美國黃金礦業兩檔海外股票ＥＴＦ。單月五檔接力上陣，不只營業員忙翻，投資人也面臨大量密集的銷售訊息。

大型券商營業員指出，投信與券商之間存在協助募集、投信再提供交易回單的合作模式，造成券商對於每檔ＥＴＦ都有高度興趣。所謂回單，是投信將基金買賣股票的委託交由券商執行；台股ＥＴＦ成立後的建倉與持股調整，都可能帶來經紀交易量，也就是「你幫我募集，我回你下單」的現象。

券商表示，當營業員背負業績壓力，對於客戶是否已持有類似產品、個人條件能否承受波動，可能被放在後面考慮。ＥＴＦ一檔接一檔發行，看似提供投資人更多選擇，但或許反而提升投資人的風險。

值得注意的是，今年台股行情大好，券商市占也愈來愈集中。今年一至八月，元大、凱基、富邦、永豐金、國泰及台新等六大本土券商，合計上市股票經紀交易市占已經達到百分之五十點一九，其餘五十四家券商分不到一半市場，多頭行情進一步拉大了業者間的規模差距。

金融圈人士認為，大型券商競相投入數位系統、擴充商品與服務，投資人也受益不少，從手機下單、零股交易到海外投資，操作與資產管理更加便利。目前市場仍有數十家券商競爭，投資人保有選擇空間；不過市占變化則反映，券商爭取客戶的戰場，已經從手續費優惠轉成服務的特殊性。

而中小券商也有其優勢，金融圈人士表示，長年往來的營業員熟悉客戶交易習慣，有問題可以直接找人處理，對偏好臨櫃、電話委託，或重視專人服務的客戶而言，熟悉與信任往往比商品多寡更重要，也是中小券商留住客戶的利基。

不過，集中度的變化也讓金融圈擔心，若市場出現「大者恆大」的狀況，中小券商維持系統、資安、法遵與服務人力的成本，將更難分攤。多頭時還能靠成交量成長支撐，一旦行情降溫，經營壓力提高下，業者就會面臨比較大的成本壓力，甚至縮減據點或尋求整併。

業內人士說，多頭環境下，大型券商提升效率，中小券商提供差異化服務；但空頭市場一旦來臨，能否持續保有多元競爭，恐怕會是市場健全與否的關鍵。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。