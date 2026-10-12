日本半導體ETF 有看頭

美光（Micron）財報與財測雙雙優於市場預期，並釋出記憶體需求持續強勁的正向訊號，帶動全球半導體供應鏈樂觀情緒升溫。其中，日本半導體相關類股近一個月表現尤為亮眼。

根據CMoney統計，截至10月8日，中信日本半導體（00954）與台新日本半導體無論近一月或今年來的報酬表現，皆位居日本ETF前段班，反映資金重新聚焦AI與半導體成長題材。

法人表示，今年以來科技股仍是市場主流趨勢，而美光預計大幅提高資本支出規模，其中新增投資將以廠房建置、無塵室工程為主，提前為設備採購與產能擴充暖身。短期而言，廠務工程、無塵室及機電系統供應商可望優先受惠；中長期則將由半導體設備供應鏈接棒成長，整體訂單能見度持續延長。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜表示，目前設備需求主要來自既有產線升級及無塵室提前進機需求，隨著全球新廠建置時程持續推進，新一波設備拉貨動能可望自今年底開始逐步升溫，並於2027年明顯放大，進一步延續至2028年。

許家瑜指出，日本雖已非全球晶圓製造重鎮，但在半導體設備、材料及測試領域仍具關鍵地位，是全球半導體產業不可或缺的核心供應鏈。從東京威力科創、愛德萬測試、Lasertec，到信越化學、SUMCO及JSR等企業，幾涵蓋半導體製造所需設備、材料與檢測環節。

每當台積電、三星、美光或SK海力士啟動新一輪擴產計畫，日本供應鏈往往是最先受惠族群，也因此被視為全球半導體景氣循環最重要上游受惠者之一。隨各大科技巨頭擴建產能、提高先進製程與先進封裝投資，日半導體上游供應鏈有望同步迎新一輪資本支出紅利。

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