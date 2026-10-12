台股近期走強，帶動21檔台股科技型ETF報酬水漲船高，不僅掌握AI、半導體等產業成長題材，績效表現亮眼，部分標的配息也具吸引力，形成「價差＋股息」雙重收益優勢。法人表示，隨科技產業景氣維持高檔，科技型ETF後市仍具成長潛力，成為資金布局焦點。

市場聚焦10月除息檔期，共有九檔台股科技型ETF即將登場除息，其中更有八檔預估年化配息率躍上雙位數，吸引廣大買盤與市場高度關注。進一步觀察這八檔預估高配息的ETF近一個月來績效表現，共有四檔展現強悍爆發力，一舉擊敗同期大盤4.6%的漲幅，成為本輪除息季的亮點。

以近一月績效來看，主動群益科技創新績效高達10.8%，每股配發金額為0.85元，預計將於10月19日進行除息；群益半導體收益近月績效達7.0%，每股配發金額達2元，同樣訂於10月19日除息。此外，台新投信旗下兩檔半導體相關ETF亦雙雙繳出優於大盤的成績單。其中，台新臺灣半導體30近月績效達到5.7%，每股配發金額達2.2元；而聚焦IC設計族群的台新臺灣IC設計近月績效也有5.6%的表現，每股配發2元。兩檔產品皆於10月16日除息。

綜合主動群益科技創新ETF經理人陳朝政、群益半導體收益ETF經理人謝明志指出，CSP資本支出及訂單持續上修，顯示AI基礎建設需求強勁。

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