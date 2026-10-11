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國泰台灣高股息基金布局呼應AI產業 由晶片向周邊供應鏈延伸趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

AI投資熱潮持續延燒，隨著產業投資逐步轉化為企業營運成果，市場焦點也從題材進一步轉向實質營收與獲利表現。美國晶片大廠Marvell日前上調AI資料中心長期展望，為AI基礎建設需求再添正面訊號，台灣科技大廠也陸續迎來法說會旺季。國泰台灣高股息基金基金經理人梁恩溢表示，AI基礎建設需求仍是科技產業重要成長主軸，隨著相關投資持續擴大，從晶片到伺服器、散熱及高速傳輸等供應鏈均可望持續受惠，後續企業營運成果也值得期待；對於看好台灣科技產業中長期發展的投資人，可透過定期定額方式分批投入，降低單一時點進場的影響，參與AI成長機會。

從基本面來看，AI基礎建設投資需求仍具支撐。Marvell於10月6日上調長期財測，預估2028財年營收可達約200億美元，並將2029財年客製化晶片營收目標由100億美元上調至120億美元，反映大型雲端服務商持續投入自研AI晶片，客製化晶片需求升溫。

梁恩溢指出，隨著AI運算架構朝更多元方向發展，需求也從先進製程、晶片設計，逐步延伸至伺服器、PCB、散熱及高速傳輸等環節，台灣科技產業具備完整供應鏈優勢，相關企業可望持續受惠AI基礎建設擴張帶來的成長動能。

國泰台灣高股息基金投資布局也呼應AI產業由晶片向周邊供應鏈延伸的趨勢；根據國泰投信官網資料，截至9月底，前十大持股包括台積電、聯發科、欣興、川湖、台光電、台達電、健策、創意、旺矽及奇鋐，合計占基金51.21%，布局橫跨半導體、AI伺服器零組件、PCB、散熱、測試及電源管理等領域。梁恩溢表示，AI帶動的成長機會逐步向不同供應鏈環節擴散，選股除了著眼產業趨勢，也重視企業將需求轉化為營收與獲利的能力，以及長期產業競爭力。

展望後市，梁恩溢指出，AI基礎建設投資持續推進，台灣科技供應鏈仍具成長機會，而隨台股指數來到相對高檔，投資布局除基本面，評價面也將成為重要考量。在產業趨勢正向之際，企業營收、獲利與成長能見度若能同步提升，將更有利於支撐中長期投資價值。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國泰 晶片 供應鏈

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