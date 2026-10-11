領錢了！台股本周21檔ETF發放股利共421億 00919配發207.8億最多

台股資金活水到。本周進入台股ETF股利發放高峰期，總計有21檔台股ETF將發股利，配發金額高達421.7億元。其中，以群益台灣精選高息（00919）配發207.8億元最多，其次是大華優利高填息30（00918）的72.7億元、主動統一台股增長（00981A）的59.6億元。

另外，元大台灣高息低波（00713）配發21億元，復華台灣科技優息（00929）配發20億元，野村臺灣新科技50（00935）配發15億元。中信綠能及電動車（00896）、凱基優選高股息30、主動野村臺灣高息、玉山市值動能50本周將配發的金額介於2.5-7.3億元。

以「替自己加薪」金額來看，則以00918最多，31.6萬受益人平均每人可領到22,964元，其次是00919，141.9萬位受益人平均每人可領到14,647元。00896及00935的受益人平均每人也可領到1.2萬元以上。

市場法人表示，ETF波動低於個股，今年台股高息ETF績效更有別於去年的壓抑表現，加上大盤在高檔之際，投資人不妨投入台股高息ETF或是兼具半導體科技題材的台股ETF，用息收作為下檔保護。

00919暨群益半導體收益（00927）經理人謝明志表示，台股後市不看淡，看好企業長期競爭優勢，現階段宜採取穩健持股布局。今年以來，科技半導體類股表現出色，更是投資焦點。

至於金融股，謝明志分析，今年來台股大漲，成交量放大，貿易出超大幅增加，超額儲蓄帶動理財需求大增，都是金控旗下的壽險、銀行、證券以及投信等子公司獲利同時變好的原因。大型金控股則受惠於壽險接軌IFRS17。

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