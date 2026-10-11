施羅德首檔主動式ETF 00419A 核准募集

深耕台灣近40年的施羅德投信宣布旗下首檔主動式ETF ─施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A），這不僅是施羅德在台灣推出的首檔ETF產品，也代表其多年來深受投資人肯定的台股主動投資實力，正式延伸至ETF市場。

施羅德投信台股投資團隊表示，台灣已成為全球AI供應鏈的重要樞紐，相關投資機會遍布半導體、AI基礎建設、光通訊、散熱及新興應用等領域。然而，在AI浪潮之下，企業表現差異顯著，能否選出真正具競爭力的企業，將是投資成果的關鍵。因此，施羅德希望透過首檔主動式ETF 00419A，將長年累積的研究與選股能力，以更便利且透明的ETF形式提供給投資人。

支撐這項信心的是施羅德台股投資團隊長期累積的投資成果。根據理柏統計至今（2026）年9月底，施羅德台灣樂活中小基金今年以來報酬率達160.5%，於138檔同類型台股基金中排名第一；根據投信投顧公會統計至8月底，基金規模更較年初成長逾七倍。施羅德認為，優異績效來自於深入研究與主動選股能力，而這正是這次推出主動式ETF的重要基礎。

施羅德投信台股投資團隊表示，00419A將從台股1,800檔個股中，以市值、流動性、財務信評、ESG 等條件篩選投資標的，並聚焦AI半導體、AI基礎建設及AI新應用等領域，打造高信念投資組合。透過主動式操作與動態調整，希望協助投資人一站買齊AI半導體，掌握AI產業長期發展趨勢與關鍵投資機會。

展望第4季，施羅德投信台股投資團隊表示， AI仍是電子產業中成長能見度最高的主軸。隨著NVIDIA新平台陸續出貨，以及各大雲端業者持續擴大AI基礎建設投資，相關供應鏈企業的訂單能見度已延伸至2027年甚至更久，成長動能相較傳統消費性電子更具優勢。

施羅德投信台股投資團隊認為，AI產業發展將持續帶動新一輪產業升級與資本支出循環，但受惠企業未必完全相同。在產業快速變化與個股分化愈趨明顯的環境下，主動選股的重要性將持續提升。對投資人而言，與其押注單一企業，不如透過專業團隊主動布局 AI 產業鏈中的關鍵贏家，更有效掌握長期投資機會。

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