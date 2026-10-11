主動式ETF上周TOP 10加碼傳產股高達八檔 電子僅加碼這兩檔

台股主動式ETF規模持續成長，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，台泥（1101）獲得4,943張加碼登上第一，其次是統一（1216）4,650張，第三名的南亞（1303）有3,423張。不過加碼力道比起上周明顯降溫，僅前三名加碼超過3,000張。

加碼四到十名分別是華新（1605）、華航（2610）、金像電（2368）、大成鋼（2027）、文曄（3036）、台塑（1301）、和益（1709）。產業來看，主動式ETF加碼明顯仍偏防禦，傳產股高達八檔，電子股僅兩檔。

國泰主動動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢表示，從產業布局來看，台灣科技供應鏈從先進製程、IC設計、封裝、PCB、伺服器到散熱、電力，各環節的技術門檻、供需條件與發展階段不盡相同，也提供主動式ETF更廣泛的選股空間。

展望第4季，梁恩溢認為，9月營收、第3季財報及法說會將陸續登場，在台股指數改寫歷史新高之際，市場也將進一步檢視漲勢能否由大型權值股延伸至更多科技供應鏈環節，投資布局的重點則在於辨識企業的實質營運成果，企業獲利能否跟上股價表現將更為重要。另外，市場也將逐步聚焦明年營運展望，後續除了關注先進製程、AI伺服器等既有成長主軸，也將留意需求向零組件、散熱、電力等供應鏈環節延伸的情況，並從財報與企業展望中進一步確認產業成長能否反映在企業營運表現。

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