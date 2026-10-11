快訊

賈新興：周末起到下周 秋老虎再度下山

平日住宿最高補助2千！國旅補助經費已用26％ 民眾衝5縣市使用最踴躍

昆山媽祖11日啟程遊台灣 將與台灣姐妹廟、友宮進行交流

聽新聞
0:00 / 0:00

上周三大法人買超ETF前十大七檔主動式 第一名有45.9萬張

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney 王奐敏／製表
上周三大法人買超ETF前十名。資料來源：CMoney 王奐敏／製表

上周台股上漲1.7%，收在49,313點，周線連四紅。觀察三大法人ETF買盤，高達七檔被主動式包辦，不過不僅限於台股，有兩檔是海外主動式ETF。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），有45.9萬張，其次是主動統一台股增長（00981A），有18.8萬張，第三名是主動富邦台灣龍耀（00405A）有15.9萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為主動復華未來50、FT臺灣永續高息、主動統一全球創新、主動凱基台灣、主動復華全球50、元大台灣50正2、期元大S&P原油反1。前五名買超張數都超過10萬張，雖然同樣少了一個交易日，但買超力道較前一周升溫。

施羅德投信台股投資團隊認為，台灣已成為全球AI供應鏈的重要樞紐，相關投資機會遍布半導體、AI基礎建設、光通訊、散熱及新興應用等領域。AI產業發展將持續帶動新一輪產業升級與資本支出循環，但受惠企業未必完全相同。在產業快速變化與個股分化愈趨明顯的環境下，主動選股的重要性將持續提升。

展望第4季，施羅德投信台股投資團隊表示，AI仍是電子產業中成長能見度最高的主軸。隨著NVIDIA新平台陸續出貨，以及各大雲端業者持續擴大AI基礎建設投資，相關供應鏈企業的訂單能見度已延伸至2027年甚至更久，成長動能相較傳統消費性電子更具優勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

三大法人 ETF 主動式

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式ETF上周TOP10加碼台塑化1.2萬張最多 金融股高達五檔

施羅德參戰主動式ETF！00419A鎖定AI、10元發行採季配息 旗下基金今年飆160％

台股挑戰5萬點大關 00981A盤中勁揚近4%、近半年股價漲幅稱冠

11檔主動式ETF吸金 受惠配息利多…10月來資金逆勢淨申購

相關新聞

主動式ETF上周TOP 10加碼傳產股高達八檔 電子僅加碼這兩檔

台股主動式ETF規模持續成長，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，台泥（1101）獲得4,943張加碼登上第一，其次是統一（1216）4,650張，第三名的南亞（1303）有3,423張。不過加碼力道比起上周明顯降溫，僅前三名加碼超過3,000張。

上周三大法人買超ETF前十大七檔主動式 第一名有45.9萬張

上周台股上漲1.7%，收在49,313點，周線連四紅。觀察三大法人ETF買盤，高達七檔被主動式包辦，不過不僅限於台股，有兩檔是海外主動式ETF。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），有45.9萬張，其次是主動統一台股增長（00981A），有18.8萬張，第三名是主動富邦台灣龍耀（00405A）有15.9萬張。

高股息ETF月領20萬！他想買0052、00662 網推009826、VT分散配置

網友每月領20萬元高股息，擬各投入10萬元買進0052、00662；PTT熱議資產配置、海外分散與配息稅務成本。

月薪6、7萬想信貸45萬買ETF！網友分享借100萬買0050 內行提醒2大風險

網友討論借信貸買ETF，分享投入0050經驗；提醒須留意借款成本、股價波動與每月還款壓力，並評估總費用年百分率及現金流。

0053確定1拆8、不配息！股民敲碗0050跟進 006208分割也被催

元大電子（0053）受益人會議通過「1拆8」及不配息，12月暫停交易後恢復；股民並敲碗0050、006208跟進。

00985A贏0050逾9個百分點！第三季勝00403A、00991A 阮慕驊：錢募得多未必賺愈多

00985A成立以來報酬133.8%，較0050高逾9個百分點；第三季也勝00403A、00991A，但高配息未必代表總報酬較高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。