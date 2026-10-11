上周三大法人買超ETF前十大七檔主動式 第一名有45.9萬張

上周台股上漲1.7%，收在49,313點，周線連四紅。觀察三大法人ETF買盤，高達七檔被主動式包辦，不過不僅限於台股，有兩檔是海外主動式ETF。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），有45.9萬張，其次是主動統一台股增長（00981A），有18.8萬張，第三名是主動富邦台灣龍耀（00405A）有15.9萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為主動復華未來50、FT臺灣永續高息、主動統一全球創新、主動凱基台灣、主動復華全球50、元大台灣50正2、期元大S&P原油反1。前五名買超張數都超過10萬張，雖然同樣少了一個交易日，但買超力道較前一周升溫。

施羅德投信台股投資團隊認為，台灣已成為全球AI供應鏈的重要樞紐，相關投資機會遍布半導體、AI基礎建設、光通訊、散熱及新興應用等領域。AI產業發展將持續帶動新一輪產業升級與資本支出循環，但受惠企業未必完全相同。在產業快速變化與個股分化愈趨明顯的環境下，主動選股的重要性將持續提升。

展望第4季，施羅德投信台股投資團隊表示，AI仍是電子產業中成長能見度最高的主軸。隨著NVIDIA新平台陸續出貨，以及各大雲端業者持續擴大AI基礎建設投資，相關供應鏈企業的訂單能見度已延伸至2027年甚至更久，成長動能相較傳統消費性電子更具優勢。

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