快訊

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

入住飯店注意！旅遊專家點名「這些房號」恐吵整晚 原因曝光了

學餐之亂／一餐120元牛肉麵上桌 私校家長加價買到什麼？

聽新聞
0:00 / 0:00

00985A贏0050逾9個百分點！第三季勝00403A、00991A 阮慕驊：錢募得多未必賺愈多

聯合新聞網／ 阮慕驊
00985A第三季報酬6.48%，優於同期00403A與00991A，持股結構及台積電配置比重成為績效差異的重要觀察指標。記者張文玠／攝影
00985A第三季報酬6.48%，優於同期00403A與00991A，持股結構及台積電配置比重成為績效差異的重要觀察指標。記者張文玠／攝影

大象跳舞難 小船好掉頭：從「愈買愈漲」看00985A

最近主動式ETF的戰場熱鬧得像週年慶，名字掛著「50」的就有好幾檔，每一檔都說自己是「0050升級版」。不過基金這行有個很弔詭的現象：錢募得愈多，不見得愈好賺。

從這個角度回頭看野村的主動野村台灣50（00985A），就有點意思了。

第一，它是老大哥。

00985A在2025年7月上市，是全台第一檔市值型主動式ETF，到現在走了一年多，至少經過一輪多空考驗。以9月底的資料，成立以來報酬133.8%，同期0050是124.6%，扣完費用還多出約9個百分點，「贏過0050」這張成績單算是交出來了。

第二，短期表現搶眼。

第三季00985A報酬6.48%，同樣主打升級50的主動統一升級50（00403A）是負2.09%，主動復華未來50（00991A）是負8.61%。差距主要來自持股結構：00985A的台積電現股加期貨合計約一成六，遠低於元大台灣50（0050），又配置了遠傳、統一這類防禦股，所以7月修正時顯得比較抗跌。

不過這張成績單要放在對的時間軸上看。00403A今年5月才掛牌，進場時台股已在四萬點附近，基期本來就不同。00991A去年12月中掛牌，雖然第三季落後，但截至今年7月中，成立以來的報酬已經接近翻倍，短短半年多的表現並不差。換句話說，一季的勝負比較像風格的差異。

第三，配息吸睛。

00985A這次每單位配2.15元，年化配息率約18.3%，最後買進日是10月16日。數字很漂亮，但要說清楚：主動成長型ETF的高配息，大多來自已實現的資本利得，等於把淨值的漲幅拿出來分給你，除息後淨值會跟著往下調。而且「年化」是用單次配息推算，未必年年都有。所以它跟高股息ETF的配息不能直接比，真正該看的是含息總報酬。

我覺得，00985A之所以有超過大盤的表現，跟它的基金規模可靈活操作，給基金經理人更大的操作空間不無關係。當然，野村的投研團隊的實力，也是有口碑的！

◎本文獲 阮慕驊 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00985A主動野村台灣50 00403A主動統一升級50 00991A主動復華未來50 ETF 0050元大台灣50

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股衝5萬點 明年下半年添壓

台股震盪不怕！「低貝他績效股」成資金避風港 10檔防禦奇兵出列

月薪4萬也能1年存到100萬！他靠2檔ETF獲利 過來人點頭：報酬最好

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

相關新聞

00985A贏0050逾9個百分點！第三季勝00403A、00991A 阮慕驊：錢募得多未必賺愈多

00985A成立以來報酬133.8%，較0050高逾9個百分點；第三季也勝00403A、00991A，但高配息未必代表總報酬較高。

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

美股科技股走弱，費半重挫3.39%、台積電ADR跌3.01%，台指期夜盤失守4萬9千點，台股連假後走勢引發多空論戰。

南亞科、台積電法說接力登場 誰是台股衝上5萬點推手？

台股本周將迎來幾家重要公司第三季財報及法說會，10月12日由南亞科打頭陣，13日台塑公告財報，15日台積電、力積電發布財報，同時台積電舉辦第三季法說會，也將談論第四季業績展望，台股本周是否可順利站上五萬點，令人矚目。

和碩孫公司東擎將掛牌！2檔新股紅包最高11.94萬元 申購時程一次看

和碩孫公司東擎科技（7710）將自興櫃轉上市，預計10月27日掛牌；泰合生技（6467）則預計10月20日掛牌。兩檔新股近期興櫃股價均高於申購價，其中泰合以10月8日收盤價計算，1張帳面價差達11.94萬元。

光輝10月常勝軍 這幾檔有看頭！法人：留意美中、油價

處於「光輝10月」的台股，正迎接上市櫃公司第3季財報公布、法說會高峰期，以及亞洲雙11、歐美感恩節、耶誕節拉貨旺季。回溯近十年10月具備「高勝率」且「正報酬」的潛力股，計有台積電、中美晶、創意、聯發科、台橡等十檔常勝軍出列。

國慶連假後 長榮航太、漢翔等無人機股藏「投資密碼」

中科院研發的「騰雲」大型無人機在國慶日勾勒出「雙十圖騰」，成為慶祝活動焦點之一，甚至被投資人視為國慶連假後的「投資密碼」，使得長榮航太、漢翔等無人機概念股備受矚目。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。