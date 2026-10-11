00985A贏0050逾9個百分點！第三季勝00403A、00991A 阮慕驊：錢募得多未必賺愈多
大象跳舞難 小船好掉頭：從「愈買愈漲」看00985A
最近主動式ETF的戰場熱鬧得像週年慶，名字掛著「50」的就有好幾檔，每一檔都說自己是「0050升級版」。不過基金這行有個很弔詭的現象：錢募得愈多，不見得愈好賺。
從這個角度回頭看野村的主動野村台灣50（00985A），就有點意思了。
第一，它是老大哥。
00985A在2025年7月上市，是全台第一檔市值型主動式ETF，到現在走了一年多，至少經過一輪多空考驗。以9月底的資料，成立以來報酬133.8%，同期0050是124.6%，扣完費用還多出約9個百分點，「贏過0050」這張成績單算是交出來了。
第二，短期表現搶眼。
第三季00985A報酬6.48%，同樣主打升級50的主動統一升級50（00403A）是負2.09%，主動復華未來50（00991A）是負8.61%。差距主要來自持股結構：00985A的台積電現股加期貨合計約一成六，遠低於元大台灣50（0050），又配置了遠傳、統一這類防禦股，所以7月修正時顯得比較抗跌。
不過這張成績單要放在對的時間軸上看。00403A今年5月才掛牌，進場時台股已在四萬點附近，基期本來就不同。00991A去年12月中掛牌，雖然第三季落後，但截至今年7月中，成立以來的報酬已經接近翻倍，短短半年多的表現並不差。換句話說，一季的勝負比較像風格的差異。
第三，配息吸睛。
00985A這次每單位配2.15元，年化配息率約18.3%，最後買進日是10月16日。數字很漂亮，但要說清楚：主動成長型ETF的高配息，大多來自已實現的資本利得，等於把淨值的漲幅拿出來分給你，除息後淨值會跟著往下調。而且「年化」是用單次配息推算，未必年年都有。所以它跟高股息ETF的配息不能直接比，真正該看的是含息總報酬。
我覺得，00985A之所以有超過大盤的表現，跟它的基金規模可靈活操作，給基金經理人更大的操作空間不無關係。當然，野村的投研團隊的實力，也是有口碑的！
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