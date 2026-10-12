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股票跌65%還抱得住？他揭個股投資最大難題 網友：不如買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
PTT網友討論個股長期持有的難度，認為大幅回檔容易讓散戶提前出場，也有人建議透過0050等指數型ETF分散個股風險。聯合報系資料照
PTT網友討論個股長期持有的難度，認為大幅回檔容易讓散戶提前出場，也有人建議透過0050等指數型ETF分散個股風險。聯合報系資料照

股票買對了，卻不一定抱得住。一名網友在PTT股票板發文指出，個股投資最困難的不是選股，而是如何承受大幅回檔。他以欣興為例，股價曾從200元跌至70元，跌幅達65%，等於投入100萬元，帳面一度只剩35萬元，一般散戶恐怕早已停損出場。

原PO認為，即使成功撐過跌勢，許多人也可能在股價回到成本附近時急著解套，錯過後續漲幅。更大的問題是，投資人無法事先確定，手中的股票究竟是未來的飆股，還是長期低迷的個股，因此重壓單一股票，除了考驗選股能力，也考驗心理承受程度。

原PO分享，過去曾研究財報、操作個股，自認選股勝率約6成，卻也因重壓看錯標的而慘賠。近年逐漸轉向元大台灣50（0050）、標普500及那斯達克指數相關ETF，認為相較於個股，指數型ETF更適合自己長期持有，也比較敢投入較大資金。

貼文引發網友共鳴，有人分享曾持有欣興獲得約10倍報酬，卻坦言若當初投入全部身家，可能反而抱不到現在。也有人提醒「賺大錢重壓個股，但賠大錢也是啊」，認為投資人應先評估自己的風險承受能力，而非一味追求高報酬。

不過，也有網友認為，個股不一定要死抱，應定期檢視基本面與買進理由，避免資金長期套牢。另有人建議比較個股與0050、標普500等指數的投資績效，若長期表現不如大盤，未必需要繼續堅持。還有網友指出，投資最難的可能不是停損，而是賣出後股價重新轉強時，是否有勇氣再買回來。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

個股 股票 欣興 標普 0050元大台灣50 ETF

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