股票一回檔就賣飛！他錯過聯一光、鼎元主升段 網勸：買0050、刪APP

股票明明買對了，卻總是在大漲前賣掉，該怎麼辦？一名網友在PTT股票板發文表示，最近幾週陸續買進聯一光、旭然、鼎元及全友等個股，過去也曾持有聯茂、長廣、南亞及南亞科，卻經常在股價回檔時提前賣出，錯過後續主升段行情，讓他相當懊惱，因此上網詢問，究竟該如何抱住自己看好的股票。

原PO透露，先前曾以93元買進聯一光、83元買進旭然、56元買進鼎元，以及30元買進全友，但面對股價波動，始終難以長期持有。他認為，部分原因可能是本金太小，導致股價稍有變化，就容易影響情緒與操作決策，也好奇這是否正是市場「洗盤」的目的。

貼文曝光後，最多網友給出的答案竟是「刪APP」，認為與其每天盯盤、受到短期漲跌干擾，不如減少查看股價的頻率，「買入刪APP」、「刪APP，認真」、「不看盤就不會被甩出場」。也有網友分享，自己持有富邦台50（006208）已經4年，平常不特別盯盤；另有人建議設定定期定額後專心工作，避免因短期波動頻繁交易。

除了減少看盤，不少網友也推薦改買市值型ETF，尤其元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）被多次點名，有人直言「買0050刪APP」，也有人認為，若個股始終抱不住，可以考慮改持有大盤ETF。部分網友則提出0050正二等槓桿型ETF，或採取核心衛星配置，將大部分資金放在核心部位，僅以較小比例操作個股，降低心理壓力。

不過，也有網友認為，真正的問題並非本金大小，而是對持股缺乏足夠了解，「因為你不清楚自己為什麼要買那隻個股」、「不是本金問題，是你壓根不知道你買的標的」。另有人建議，買進前應先研究基本面、技術面與籌碼面，並設定持有及出場條件，而不是單純期待每檔股票都能一路上漲。對於原PO擔心賣飛的困擾，有網友也提醒，個股即使抱得住，也不代表未來一定會上漲，選股與風險控管同樣重要。

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