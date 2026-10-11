高股息ETF月領20萬！他想買0052、00662 網推009826、VT分散配置

高股息ETF存到每月平均領取20萬元股息，下一步該怎麼投資？一名網友在PTT股票板發文表示，目前高股息ETF部位已經買滿，每月平均可領約20萬元股息，計畫將這筆現金流全數投入其他ETF，分別定期定額買進富邦科技（0052）與富邦NASDAQ（00662），每檔各10萬元，並詢問網友是否有更好的配置建議。

原PO指出，選擇0052與00662，是因為認為兩檔ETF成分股沒有重疊，希望透過不同市場分散投資。由於原本的高股息ETF已能提供可觀現金流，因此打算將每月領到的股息持續投入，逐步增加科技股與海外市場的投資部位，而不是將配息直接花掉。

貼文曝光後，不少網友首先關注原PO的資產規模，驚呼「每個月20萬現金流，真有錢」、「月配二十，還需要人教嗎」。也有人推測，若一年股息收入達240萬元，背後持有的高股息ETF資產可能相當龐大，甚至留言「你資產四千萬以上欸」，但原PO並未透露實際投入本金及持股明細。

至於ETF配置，網友除了討論0052與00662，也有人直接推薦貝萊德世界股票（009826），留言「009826 009826 009826」，並提醒資產規模較大的投資人不宜隨意承擔風險。另有人表示「9826用來配正二的」，提出不同的搭配方式。此外，也有網友推薦全球股票ETF VT、美國標普500指數相關ETF，認為原PO既然已經持有大量台股高股息ETF，可以考慮增加海外市場配置，分散單一市場風險。

不過，對於高股息ETF領息後再投入其他標的的做法，網友也有不同意見。有人認為配息可能產生稅務成本，質疑是否有必要透過領息再投入；也有人主張直接配置槓桿型ETF，或以台股搭配美股ETF建立投資組合。面對原PO每月可投入20萬元的條件，有網友直言「最好兩檔都買了還有什麼建議」，也有人笑稱，能領到這種程度的股息還上網詢問，根本是在「炫耀」。

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