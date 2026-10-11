快訊

賈新興：周末起到下周 秋老虎再度下山

平日住宿最高補助2千！國旅補助經費已用26％ 民眾衝5縣市使用最踴躍

昆山媽祖11日啟程遊台灣 將與台灣姐妹廟、友宮進行交流

聽新聞
0:00 / 0:00

高股息ETF月領20萬！他想買0052、00662 網推009826、VT分散配置

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，高股息ETF每月平均可領約20萬元，計畫定期定額買進0052與00662，網友則推薦009826、VT及其他ETF，掀起資產配置討論。中央社
一名網友分享，高股息ETF每月平均可領約20萬元，計畫定期定額買進0052與00662，網友則推薦009826、VT及其他ETF，掀起資產配置討論。中央社

高股息ETF存到每月平均領取20萬元股息，下一步該怎麼投資？一名網友在PTT股票板發文表示，目前高股息ETF部位已經買滿，每月平均可領約20萬元股息，計畫將這筆現金流全數投入其他ETF，分別定期定額買進富邦科技（0052）與富邦NASDAQ（00662），每檔各10萬元，並詢問網友是否有更好的配置建議。

原PO指出，選擇0052與00662，是因為認為兩檔ETF成分股沒有重疊，希望透過不同市場分散投資。由於原本的高股息ETF已能提供可觀現金流，因此打算將每月領到的股息持續投入，逐步增加科技股與海外市場的投資部位，而不是將配息直接花掉。

貼文曝光後，不少網友首先關注原PO的資產規模，驚呼「每個月20萬現金流，真有錢」、「月配二十，還需要人教嗎」。也有人推測，若一年股息收入達240萬元，背後持有的高股息ETF資產可能相當龐大，甚至留言「你資產四千萬以上欸」，但原PO並未透露實際投入本金及持股明細。

至於ETF配置，網友除了討論0052與00662，也有人直接推薦貝萊德世界股票（009826），留言「009826 009826 009826」，並提醒資產規模較大的投資人不宜隨意承擔風險。另有人表示「9826用來配正二的」，提出不同的搭配方式。此外，也有網友推薦全球股票ETF VT、美國標普500指數相關ETF，認為原PO既然已經持有大量台股高股息ETF，可以考慮增加海外市場配置，分散單一市場風險。

不過，對於高股息ETF領息後再投入其他標的的做法，網友也有不同意見。有人認為配息可能產生稅務成本，質疑是否有必要透過領息再投入；也有人主張直接配置槓桿型ETF，或以台股搭配美股ETF建立投資組合。面對原PO每月可投入20萬元的條件，有網友直言「最好兩檔都買了還有什麼建議」，也有人笑稱，能領到這種程度的股息還上網詢問，根本是在「炫耀」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0052富邦科技 00662富邦NASDAQ-100基金 009826貝萊德世界股票 現金流 ETF VT

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00980A、00400A震盪期唯二漲多跌少！主動式ETF前10大洗牌 台積發動0050隨時超車

台股連假後恐補跌？費半重挫3.39%、台積電ADR跌3% 網兩派吵翻

00985A贏0050逾9個百分點！第三季勝00403A、00991A 阮慕驊：錢募得多未必賺愈多

0053確定1拆8、不配息！股民敲碗0050跟進 006208分割也被催

相關新聞

主動式ETF上周TOP 10加碼傳產股高達八檔 電子僅加碼這兩檔

台股主動式ETF規模持續成長，主動式ETF加碼標的也成為市場焦點。統計上周主動式ETF加碼前十名台股，台泥（1101）獲得4,943張加碼登上第一，其次是統一（1216）4,650張，第三名的南亞（1303）有3,423張。不過加碼力道比起上周明顯降溫，僅前三名加碼超過3,000張。

上周三大法人買超ETF前十大七檔主動式 第一名有45.9萬張

上周台股上漲1.7%，收在49,313點，周線連四紅。觀察三大法人ETF買盤，高達七檔被主動式包辦，不過不僅限於台股，有兩檔是海外主動式ETF。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），有45.9萬張，其次是主動統一台股增長（00981A），有18.8萬張，第三名是主動富邦台灣龍耀（00405A）有15.9萬張。

高股息ETF月領20萬！他想買0052、00662 網推009826、VT分散配置

網友每月領20萬元高股息，擬各投入10萬元買進0052、00662；PTT熱議資產配置、海外分散與配息稅務成本。

月薪6、7萬想信貸45萬買ETF！網友分享借100萬買0050 內行提醒2大風險

網友討論借信貸買ETF，分享投入0050經驗；提醒須留意借款成本、股價波動與每月還款壓力，並評估總費用年百分率及現金流。

0053確定1拆8、不配息！股民敲碗0050跟進 006208分割也被催

元大電子（0053）受益人會議通過「1拆8」及不配息，12月暫停交易後恢復；股民並敲碗0050、006208跟進。

00985A贏0050逾9個百分點！第三季勝00403A、00991A 阮慕驊：錢募得多未必賺愈多

00985A成立以來報酬133.8%，較0050高逾9個百分點；第三季也勝00403A、00991A，但高配息未必代表總報酬較高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。