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月薪4萬也能1年存到100萬！他靠2檔ETF獲利 過來人點頭：報酬最好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友分享，自己靠著正職、兼職的收入投入股市，加上嚴格控管支出，在短短一年內成功累積百萬元資產。示意圖，中央社記者裴禛攝
一名男網友分享，自己靠著正職、兼職的收入投入股市，加上嚴格控管支出，在短短一年內成功累積百萬元資產。示意圖，中央社記者裴禛攝

月薪4萬元也能拚出人生第一桶金！一名男網友分享自己的存錢經驗，為了加快累積資產的速度，他從去年下半年開始利用下班時間與假日跑外送，每月增加約3至4萬元收入，同時將生活開銷控制在1萬多元，其餘資金則投入股市。靠著正職、兼職雙管齊下，加上嚴格控管支出，他在短短一年內成功累積百萬元資產。

這名男網友在Dcard以「月薪4萬+跑外送，一年存到一桶金」為題，透露自己投入40萬元買進00891，目前市值約63萬元；另外花20萬元買進0050，現值約26萬元，加上手上持有的11萬元現金，總資產已突破百萬元。

這名男網友坦言，為了達成存錢目標，這段時間幾乎犧牲了所有休閒生活。接下來，他希望能繼續維持目前的存錢步調，挑戰在8個月內將資產提高至200萬元。

貼文一出後，不少網友都表示「00891這一年真的有夠扯，我去年開始定期定額現在也是報酬最好的一檔」、「我也有買891，但本金還不夠大，還在繼續滾」、「還好年初從878轉到891了，今年也賺不少」、「半導體這波有吃到真的差很多」、「40萬變63萬才是你可以這麼快摸到100萬的關鍵吧，台股半導體今年真的神」、「好拚！不過錢留下來才是真的，向你看齊，月薪4萬但外送還能再跑3、4萬真的很猛」、「還好沒看到你買高股息」。

本站曾報導，一名24歲的女網友分享，在20歲之前，每週雖只有500元零用金，但因住家裡，生活費用相對較低，在沒有學貸壓力及各種雜費負擔的情況下，透過在網路上賣卡片、貼圖等方式增加收入，開始累積財富，近期成功存到第一個100萬元。

對此，許多網友紛紛留言祝賀，表示「好猛！24我還在媽媽10元」、「真厲害」、「恭喜妳！靠自己努力達成的真的沒話說」，也有網友分享自己的存款目標，鼓勵彼此繼續加油。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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