台股「是否突破5萬點」不重要？理財作家1理由勸：續買0050、0056

台股指數持續受到市場關注，究竟大盤能否突破5萬點，也成為投資人熱議話題。對此，理財作家施昇輝近日在臉書粉專「樂活分享人生」發文指出，指數會不會突破5萬點其實「一點都不重要」，投資人不應因為預期大盤將創新高，就改變原有投資策略，更不該單純因為看好未來報酬率而買進0050或0056。他強調，自己選擇投資這兩檔ETF，並非為了預測指數，而是希望建立「漲的時候很開心，跌的時候也很安心」的投資心態。

施昇輝表示，市場經常將焦點放在指數究竟能漲到多少點，但投資人不應因為認為台股即將突破5萬點，才決定買進元大台灣50（0050）或元大高股息（0056）。同樣地，也不應期待這兩檔ETF未來能複製過去的高報酬表現，才選擇投入資金。他坦言，自己從來不是因為預測指數將上漲至特定位置，或認為未來報酬率一定有多高，才決定持有這兩檔ETF。

施昇輝進一步說明，選擇0050與0056的主要原因，在於這樣的投資方式符合自己的需求與心態，能夠在市場上漲時享受資產增值的喜悅，也能在股市下跌時維持安心，不必隨著短期行情起伏而頻繁調整操作。換言之，與其執著於猜測大盤何時突破整數關卡，更重要的是找到適合自己、能夠長期執行的投資方式。

貼文曝光後，引發不少投資人共鳴，有網友表示「我買來買去的個股，真的只有定期買這2支ETF，最穩定的獲利也省心」、「定期定額持續買進」、「持續買進，領股息，開心」。也有人認為，投資最重要的是能否承受市場波動，直言「這個資產我看不看得懂、跌下來抱不抱得住、現金緩衝夠不夠」，只要上漲時有參與、下跌時不會因資金壓力被迫賣出，就比猜測下一個指數點位更有意義。

另有網友分享長期投資心得，認為「如果你打算持有20年以上，隨時都能進場」，也有人提醒，即使相信市場長期向上，仍不該預測股市何時達到目標，可能需要數年甚至數十年，應維持紀律持續投入。還有人坦言，自己雖然常被笑說沒有賣出獲利、只是「紙上富貴」，但仍認同長期持有的理念；也有投資人詢問，若目前持有國泰永續高股息（00878），是否需要轉換成0056，顯示ETF配置同樣是討論焦點。

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