月薪6、7萬想信貸45萬買ETF！網友分享借100萬買0050 內行提醒2大風險

信貸買ETF究竟划不划算？一名網友在Dcard理財板發文表示，最近頻繁收到銀行寄來的信用貸款廣告，最高可借45萬元，但廣告沒有直接揭露貸款利率。由於過去曾看過有人利用低利信貸投資股票，認為只要投資報酬率高於借款成本，就有機會賺取利差，因此開始考慮是否透過信貸增加投資本金。

原PO透露，目前月薪約6萬至7萬元，沒有其他負債，即使真的申請信貸，也打算採取相對保守的方式，透過台新證券買進ETF。由於不清楚適合的貸款利率與還款期數，也擔心向銀行表明資金將用於投資，可能影響審核結果，因此上網詢問其他人的實際經驗。

貼文曝光後，有網友分享自身經驗，「我去年就已經貸了一百萬丟台新存元大台灣50（0050），看到今年的報酬率只能說真香」，也有人表示，自己曾申請兩筆信貸、合計300萬元投入股票，目前持股帳面市值已超過1,000萬元。不過，這些都是個別投資人的經驗，並不代表信貸投入0050或其他ETF就能穩定獲利。

對於借款成本，網友看法不一。有人認為「3%以內都算低，如果超過4%就不要想了」，也有人建議先確認包含手續費的總費用年百分率（APR），若高於3%，不如利用每月閒錢定期定額。另有網友提醒，信貸每月都必須按時還本付息，但0050等股票ETF價格會隨市場波動，一旦遇到股市修正，可能同時承受帳面虧損與還款壓力。

至於什麼人適合信貸投資，有網友認為，應具備多重收入來源，且現金流足以負擔貸款本息；也有人建議，至少先準備6個月以上生活費，避免失業與股災同時發生。另有網友分享，自己工作半年就申請信貸投入市場，認為只要本業收入足以輕鬆支付每月還款，就可以考慮運用槓桿。不同經驗也讓信貸買0050是否值得，成為討論焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。