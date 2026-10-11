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0053確定1拆8、不配息！股民敲碗0050跟進 006208分割也被催

聯合新聞網／ 綜合報導
元大電子（0053）分割、不配息議案雙雙過關，確定1張變8張，並將更名為元大科技市值，引發股民討論0050配息政策及006208分割進度。中央社
元大電子（0053）分割、不配息議案雙雙過關，確定1張變8張，並將更名為元大科技市值，引發股民討論0050配息政策及006208分割進度。中央社

元大電子（0053）確定分割！元大投信宣布，0053分割及不配息議案均獲受益人會議通過，未來將採「1拆8」方式分割，原本持有1張的投資人，分割後將變成8張。以10月8日收盤價259.95元估算，每股參考價格約32.49元，但持有總市值不變。

除了分割，0053也確定改採不配息設計，基金收益將留在基金資產中持續運用。根據公告，分割案獲78.84%出席表決權同意，不配息案則獲77.37%同意。另外，0053將自10月12日起更名為「元大科技市值」，12月1日為分割前最後交易日，12月2日至7日暫停交易，預計12月8日恢復交易。

0053主要布局台灣電子產業，持股涵蓋台積電、聯發科及台達電等科技權值股。根據元大投信資料，0053自2007年成立至2026年10月7日，累積報酬率達1,331%。這次同時調整分割比例、基金名稱及配息政策，也讓PTT股民開始討論，其他市值型ETF是否可能跟進。

對於不配息設計，不少網友表達支持，「0050何時也能改不配息」、「不配息好讚喔」、「買這些的投資人本來就不在意配息吧」、「不配息，我會想買」。也有人對投票結果感到意外，「不配息77%贊同，真的假的，台灣投資人變了嗎」，並好奇0050未來是否也能透過投票調整配息政策。

另一個討論焦點則是富邦台50（006208）的分割進度，網友紛紛留言「006208什麼時候要分割啦」、「006208是要分割了沒啦」、「006208就繼續裝死沒關係」。也有人提出不同看法，認為「不配息沒必要分割吧」，顯示投資人對ETF降低交易門檻與保留收益的需求仍有不同意見。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0053元大電子 006208富邦台50 0050元大台灣50 不配息 ETF

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