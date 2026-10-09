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主動式ETF 土洋投信大戰

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

近年來，ETF規模快速茁壯，本土大型投信大者恆大，不但壓縮本土中小型投信的空間，也影響外資投信的發展空間。去年開放主動式ETF，外資投信有了更多發揮的餘地，紛紛進軍ETF市場，與本土投信一較長短。

市場人士認為，主動式ETF更有利於檢視投資團隊的選股功力，吸引更多投信加入發行行列。近一年多來，野村、安聯、聯博、摩根、貝萊德、施羅德等外商投信都開始發行主動式ETF。在發行的產品中，台股主動式ETF為大宗，其他還包括美股ETF、債券ETF等。其中，以野村及安聯的動作最積極，目前都已有兩檔台股主動式ETF。

在這些外資投信中，野村投信的台股共同基金數目最多，歷史相當悠久；安聯投信雖然只有三檔台股基金，但個別基金規模及總規模都最大。台股共同基金投資團隊龐大，選股能力優異，中長期績效突出，是這兩家投信積極發行主動式台股ETF的重要原因。

回顧主動式台股ETF發展史，野村投信拔得頭籌，推出全台首檔主動式ETF--主動野村臺灣優選（00980A），去年5月掛牌，昨（8）日收盤價來到26.47元，如果加上每季配發的現金股息，整體績效相當出色。

有別於同業第一檔主動式ETF以高成長訴求，主動安聯台灣高息主打高息，去年7月掛牌，昨日收在16.2元。安聯第二檔主動式ETF才主打高成長，主動安聯台灣今年2月上市，昨日收14.43元。

施羅德投信則將於近期募集主動施羅德AI台股ETF，動作稍慢，但優勢在於旗下的台股共同基金今年績效傲人。施羅德投信台股投資團隊表示，施羅德AI台股ETF將從台股1,800檔個股中，以市值、流動性、財務信評、ESG等條件篩選投資標的，打造高信念投資組合。透過主動式操作與動態調整，希望協助投資人一站買齊AI半導體，掌握AI產業長期發展趨勢與關鍵投資機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

投信 ETF 主動式

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11檔主動式ETF吸金 受惠配息利多…10月來資金逆勢淨申購

隨著台股持續向5萬點靠攏，部分資金也出現逢高獲利了結，合計10月來淨贖回超過200億元資金，不過，仍有11檔主動式ETF呈現淨申購，主動野村台灣50（00985A）、主動復華金融股息（00998A）二檔昨（8）日更以6.8萬張以及4.6萬張改寫掛牌新天量。

台股科技型商品 搶鏡

台股挑戰5萬點大關，隨國慶連假將至，市場追價轉趨謹慎，資金焦點轉向即將登場的重量級法說會。法人指出，隨科技股進入財報驗證期，具備AI產業鏈布局優勢的科技型ETF持續受到關注，成為投資人參與台股長線成長的重要工具。

AI基建族群 活力十足

儘管大盤在逼近5萬點近關情怯，呈現高檔震盪，回首自7月30日台股波段低點以來，大盤不僅接連收復40K、45K等關卡，現今更劍指50K大關，期間指數上漲23.4%，觀察自低點以來共計有46檔台股ETF表現勝過大盤，當中主動式台股ETF表現出色，選股聚焦AI及基建族群。

中小型、槓桿型 績效佳

台股10月以來，六個交易日中有四個交易日創新高，雖然雙十連假前大盤震盪拉回，不過，10月來加權報酬指數上漲2.8%，台股ETF也跟著績效長紅，尤以中小型、槓桿型與主動型領漲。

市值型、高息型 人氣旺

大盤指數創高後拉回整理，但仍有12檔台股ETF規模創高，以市值、高息型為主。法人表示，大盤頻創新高後，類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪；積極型投資人可挑市值型，保守者可挑高息型。

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