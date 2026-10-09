主動式ETF 土洋投信大戰

近年來，ETF規模快速茁壯，本土大型投信大者恆大，不但壓縮本土中小型投信的空間，也影響外資投信的發展空間。去年開放主動式ETF，外資投信有了更多發揮的餘地，紛紛進軍ETF市場，與本土投信一較長短。

市場人士認為，主動式ETF更有利於檢視投資團隊的選股功力，吸引更多投信加入發行行列。近一年多來，野村、安聯、聯博、摩根、貝萊德、施羅德等外商投信都開始發行主動式ETF。在發行的產品中，台股主動式ETF為大宗，其他還包括美股ETF、債券ETF等。其中，以野村及安聯的動作最積極，目前都已有兩檔台股主動式ETF。

在這些外資投信中，野村投信的台股共同基金數目最多，歷史相當悠久；安聯投信雖然只有三檔台股基金，但個別基金規模及總規模都最大。台股共同基金投資團隊龐大，選股能力優異，中長期績效突出，是這兩家投信積極發行主動式台股ETF的重要原因。

回顧主動式台股ETF發展史，野村投信拔得頭籌，推出全台首檔主動式ETF--主動野村臺灣優選（00980A），去年5月掛牌，昨（8）日收盤價來到26.47元，如果加上每季配發的現金股息，整體績效相當出色。

有別於同業第一檔主動式ETF以高成長訴求，主動安聯台灣高息主打高息，去年7月掛牌，昨日收在16.2元。安聯第二檔主動式ETF才主打高成長，主動安聯台灣今年2月上市，昨日收14.43元。

施羅德投信則將於近期募集主動施羅德AI台股ETF，動作稍慢，但優勢在於旗下的台股共同基金今年績效傲人。施羅德投信台股投資團隊表示，施羅德AI台股ETF將從台股1,800檔個股中，以市值、流動性、財務信評、ESG等條件篩選投資標的，打造高信念投資組合。透過主動式操作與動態調整，希望協助投資人一站買齊AI半導體，掌握AI產業長期發展趨勢與關鍵投資機會。

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