AI基建族群 活力十足

儘管大盤在逼近5萬點近關情怯，呈現高檔震盪，回首自7月30日台股波段低點以來，大盤不僅接連收復40K、45K等關卡，現今更劍指50K大關，期間指數上漲23.4%，觀察自低點以來共計有46檔台股ETF表現勝過大盤，當中主動式台股ETF表現出色，選股聚焦AI及基建族群。

財富管理專家表示，近年來主動式台股ETF受投資人青睞，最大的優勢在於不受限於指數調整時機，能依據市場情況與產業趨勢靈活調整持股內容，且今年來多檔主動式台股ETF表現亮眼，令市場驚豔，故無論是產品檔數、整體規模與受益人皆明顯躍增。

近期台股表現強勢，雖然7月底曾失守4萬點大關，後續展開反彈氣勢，帶動台股ETF水漲船高，以主動群益科技創新（00992A）為例，選股聚焦AI科技趨勢，透過主動選股汰弱留強，績效、配息表現突出。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，隨AI需求爆發，帶動台股第2季企業獲利加速成長。展望後市，台灣在晶圓代工、先進封裝、AI伺服器、PCB／CCL、散熱等全球AI基礎建設供應鏈中仍具關鍵地位，投資前景仍值得期待。

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