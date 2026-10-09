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AI基建族群 活力十足

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

儘管大盤在逼近5萬點近關情怯，呈現高檔震盪，回首自7月30日台股波段低點以來，大盤不僅接連收復40K、45K等關卡，現今更劍指50K大關，期間指數上漲23.4%，觀察自低點以來共計有46檔台股ETF表現勝過大盤，當中主動式台股ETF表現出色，選股聚焦AI及基建族群

財富管理專家表示，近年來主動式台股ETF受投資人青睞，最大的優勢在於不受限於指數調整時機，能依據市場情況與產業趨勢靈活調整持股內容，且今年來多檔主動式台股ETF表現亮眼，令市場驚豔，故無論是產品檔數、整體規模與受益人皆明顯躍增。

近期台股表現強勢，雖然7月底曾失守4萬點大關，後續展開反彈氣勢，帶動台股ETF水漲船高，以主動群益科技創新（00992A）為例，選股聚焦AI科技趨勢，透過主動選股汰弱留強，績效、配息表現突出。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，隨AI需求爆發，帶動台股第2季企業獲利加速成長。展望後市，台灣在晶圓代工、先進封裝、AI伺服器、PCB／CCL、散熱等全球AI基礎建設供應鏈中仍具關鍵地位，投資前景仍值得期待。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

基建 族群 台股

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台股科技型商品 搶鏡

台股挑戰5萬點大關，隨國慶連假將至，市場追價轉趨謹慎，資金焦點轉向即將登場的重量級法說會。法人指出，隨科技股進入財報驗證期，具備AI產業鏈布局優勢的科技型ETF持續受到關注，成為投資人參與台股長線成長的重要工具。

AI基建族群 活力十足

儘管大盤在逼近5萬點近關情怯，呈現高檔震盪，回首自7月30日台股波段低點以來，大盤不僅接連收復40K、45K等關卡，現今更劍指50K大關，期間指數上漲23.4%，觀察自低點以來共計有46檔台股ETF表現勝過大盤，當中主動式台股ETF表現出色，選股聚焦AI及基建族群。

中小型、槓桿型 績效佳

台股10月以來，六個交易日中有四個交易日創新高，雖然雙十連假前大盤震盪拉回，不過，10月來加權報酬指數上漲2.8%，台股ETF也跟著績效長紅，尤以中小型、槓桿型與主動型領漲。

市值型、高息型 人氣旺

大盤指數創高後拉回整理，但仍有12檔台股ETF規模創高，以市值、高息型為主。法人表示，大盤頻創新高後，類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪；積極型投資人可挑市值型，保守者可挑高息型。

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