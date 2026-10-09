中小型、槓桿型 績效佳

台股10月以來，六個交易日中有四個交易日創新高，雖然雙十連假前大盤震盪拉回，不過，10月來加權報酬指數上漲2.8%，台股ETF也跟著績效長紅，尤以中小型、槓桿型與主動型領漲。

以個別ETF來看，10月來94檔台股ETF平均上漲2.1%，共有27檔打敗大盤，其中，富邦臺灣中小漲10.2%最佳，其次為主動群益科技創新6.3%和主動兆豐台灣豐收6.1%，至於前十名還有主動統一台股增長5.5%、主動復華未來50的5.17%、主動群益台灣強棒5.11%、元大台灣50正2的4.9%、中信上櫃ESG 30的4.87%、主動第一金優股息4.86%、群益臺灣加權正2的4.8%。

進一步檢視類型，前十名中有二檔槓桿上榜，二檔中小型主題ETF，其餘六檔都是主動式台股ETF，顯示出在大盤攻頂之際，這三類表現相對傑出。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股在10月就連續創高並挑戰5萬點大關，台股在企業獲利預估仍強勁、基本面健康的支持下，有助多頭延續，台灣實質經濟成長足以支撐今年台股漲幅，預期在AI資本支出、企業獲利雙重上修動能加持下，台股中長線多頭趨勢不變，其中半導體族群更是AI商機的發展核心，投資人可留意相關類股的成長潛力。

富邦臺灣中小經理人蘇筱婷表示，台股近期維持高檔震盪，隨大型權值股漲幅累積，短線波動及類股輪動速度可能加快，盤面資金開始尋找具備基本面支撐與成長潛力的族群，行情有望由少數權值股領漲，逐步轉向產業輪動，因此，布局上可回歸企業獲利與產業趨勢，聚焦AI規格升級、供需缺口及成長能見度較高的中小型族群。

群益臺灣加權正2經理人洪祥益表示，台股槓桿ETF的運作機制為每日重新平衡，當市場下跌時，資產縮水的幅度也會被加倍放大。投資人須考量自身理財目標與投資屬性，控制好投資風險。

整體而言，相對個股波動低的台股ETF是可逢低布局介入台股的投資工具，可視個人投資屬性選擇，中長期來看，AI的熱潮尚未消退，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好。

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