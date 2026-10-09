市值型、高息型 人氣旺

大盤指數創高後拉回整理，但仍有12檔台股ETF規模創高，以市值、高息型為主。法人表示，大盤頻創新高後，類股輪動快速、個股波動性大，預期台股指數傾向高檔震盪；積極型投資人可挑市值型，保守者可挑高息型。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志表示，台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，而台灣半導體8月營收年增61%大幅優於歷史平均，第3季在AI先進製程與高階封測驅動下，晶圓代工與封測營收預估季增15%至20%。第4季受惠旺季動能延續，族群營收料維持雙位數季增。

台灣作為AI產業關鍵供應鏈，不論是先進代工、封裝等半導體電子產業相關供應鏈營運有望持續受惠，台股盤勢仍有望迎接第4季傳統股市旺季上漲契機。

主動野村台灣50ETF經理人林浩詳表示，台股再創新高，企業營收與獲利成長仍是支撐行情的重要基礎。進入第4季後，傳統電子旺季與AI伺服器量產進度將成為後市觀察重點，隨新一代運算平台規格升級，滑軌、光通訊、CCL及散熱等供應鏈需求可望持續增加。

展望2027年，四大雲端服務供應商資本支出預估上看1兆美元，顯示AI基礎建設投資仍具延續性，後續可留意具技術門檻、客戶優勢與產品升級能力的產業龍頭。

國泰永續高股息ETF經理人江宇騰指出，隨台股今年漲幅逐步擴大，市場資金將更重視企業獲利能否跟上評價，具備實質獲利成長與中長期產業趨勢支撐的個股，仍是後續觀察重點。其中，AI伺服器、半導體等需求延續，有利相關電子供應鏈維持成長動能。金融股則可持續觀察獲利表現、資本市場動能及股利政策等因素。

當類股輪動速度加快，跨產業配置的重要性也將進一步提高，有助投資組合在掌握成長機會之餘，兼顧不同市場環境下的配置彈性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。