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台股科技型商品 搶鏡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
近一年台股型ETF規模成長前十名
近一年台股型ETF規模成長前十名

台股挑戰5萬點大關，隨國慶連假將至，市場追價轉趨謹慎，資金焦點轉向即將登場的重量級法說會。法人指出，隨科技股進入財報驗證期，具備AI產業鏈布局優勢的科技型ETF持續受到關注，成為投資人參與台股長線成長的重要工具。

觀察ETF規模變化，科技產業成長題材持續吸引投資人青睞。根據投信投顧公會截至今年8月底，近一年台股型ETF規模成長前十名中，富邦科技ETF（0052）以1,032.7%的規模成長率高居榜首，規模達1,600.16億元；兆豐台灣晶圓製造以981.2%居次，野村臺灣新科技50以455.4%排名第三。

值得注意的是，0052截至10月7日台積電持股比重達63.1%，凸顯其參與台灣科技龍頭成長的產品特色。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，AI需求強勁帶動企業獲利持續上修，加上資金動能支撐，台股中長期仍具上行空間。

隨輝達Vera Rubin平台、Google TPU等新世代AI晶片陸續放量，供應鏈產能利用率及產品組合可望同步改善，挹注企業毛利率與獲利表現。

根據富邦投顧預估，2026年台股上市櫃企業獲利可望由電子產業領軍，上看8兆元，2027年更有機會挑戰9.8兆元，AI結構性需求仍是推升獲利的重要引擎。

洪珮甄指出，短線須留意美債殖利率及指數高檔震盪，台積電法說將是後市重要風向球。只要AI資本支出與企業獲利成長趨勢未變，台股中長期基本面仍具支撐，建議投資人透過科技型ETF採取定期定額或分批布局策略，參與台灣科技產業長期成長契機。

兆豐台灣晶圓製造ETF研究團隊表示，雖然同樣聚焦半導體，但其台積電的持股占比反而不高，而是將資金更廣泛地分散布局於台灣整體的晶圓製造、封測與IC設計等半導體上下游供應鏈。

在今年科技股類股輪動快速的背景下，這類分散布局的策略成功捕捉到中小型科技飆股的爆發力，以傲視全市場的績效表現，獲得重視報酬率的積極型投資人青睞。

此外，股市創高後能否續漲，關鍵始終在於企業獲利與長線成長動能。從台積電以及台灣整體AI供應鏈接單情況來看，科技產業獲利成長趨勢依舊非常明確，台股仍有機會挑戰5萬點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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