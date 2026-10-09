11檔主動式ETF吸金 受惠配息利多…10月來資金逆勢淨申購

隨著台股持續向5萬點靠攏，部分資金也出現逢高獲利了結，合計10月來淨贖回超過200億元資金，不過，仍有11檔主動式ETF呈現淨申購，主動野村台灣50（00985A）、主動復華金融股息（00998A）二檔昨（8）日更以6.8萬張以及4.6萬張改寫掛牌新天量。

觀察盤面上40檔主動式ETF資金流向，10月來合計淨流出227.8億元，而11檔逆勢吸金者依序為主動野村台灣50的54.6億元、主動中信台灣收益43.5億元、主動國泰動能高息6.3億元、主動聯博全球非投3.6億元、主動復華金融股息2.5億元、主動兆豐台灣豐收1.9億元、主動群益科技創新1.4億元、主動中信非投等債0.9億元、主動貝萊德優投等0.3億元、主動安聯台灣高息0.2億元、主動富邦動態入息0.09億元。

10月淨申購的主動式ETF

吸金的關鍵點在配息，除主動復華金融股息已在9月17日除息外，其餘10檔都陸續在本月5日至20日間除息，也推估的年化配息有6%至18%間。

進一步依類型觀察，淨申購產品包括六檔台股、一檔海外股票及四檔債券，資金集中度相當高且前三名皆為台股主動式ETF，顯示即使大盤進入高檔震盪，資金仍持續在台股主動式產品中尋找布局機會。

展望台股後市，主動野村台灣50經理人林浩詳表示，台股來到高檔後，市場波動與個股分化可能進一步加劇，投資重點也將從單純追逐題材回到企業獲利與基本面驗證。

進入第4季，電子旺季、新一代AI平台量產及規格升級仍是主要投資主軸，但不同供應鏈受惠程度將拉開差距，後續可聚焦訂單能見度較高、具技術門檻與議價能力，且能透過產品升級帶動營收與獲利成長的企業，在市場震盪中掌握結構性成長機會。

以歐美金融股為布局主軸的主動復華金融股息近期受到聯準會自9月中宣布升息、公債殖利率攀升、與利率敏感度高的銀行金融股首當其衝，股價出現較大修正，不過也讓預估股息年化殖利率跟著提高，反而吸引部分存股族資金搶進，推升近期成交量表現。

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