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主動安聯亞半導體ETF於10月13日掛牌交易 得辦理融資融券
台灣證券交易所表示，安聯投信募集發行之主動安聯亞半導體ETF（00412A），自115年10月13日起掛牌上市，並得辦理融資融券。
證交所表示，由安聯投信募集發行之「安聯亞洲半導體主動式ETF證券投資信託基金」 (簡稱：主動安聯亞半導體，證券代碼：00412A)受益憑證，將於115年10月13日掛牌上市，並得辦理融資融券。
證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF以半導體產業為投資核心，聚焦亞洲半導體產業鏈相關有價證券，核心布局涵蓋晶圓製造、先進封裝、IC設計、半導體設備與材料等公司，並視市場趨勢延伸投資於全球與半導體產業高度連動、具長期成長潛力之類股，以掌握科技創新與產業升級所帶來之投資機會。
證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達236檔(含被動式ETF 202檔及主動式ETF 34檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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