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預計1拆8！0053「分割+不配息」議案通過 12月1日為最後交易日

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
0053為台灣唯一科技市值型ETF，無人為選股風險長期跟隨台股產業脈動，此次通過不配息設計，將成為國內首檔「不配息+科技市值型」ETF，增加複利效果優勢。 示意圖／AI生成
0053為台灣唯一科技市值型ETF，無人為選股風險長期跟隨台股產業脈動，此次通過不配息設計，將成為國內首檔「不配息+科技市值型」ETF，增加複利效果優勢。 示意圖／AI生成

0053分割作業將啟動，8日元大投信公告分割及不配息議案投票通過，依目前價格計算分割比例為1拆8，12月1日為分割前最後交易日，12月2日至12月7日暫停交易，並預計於12月8日恢復交易。

0053為台灣唯一科技市值型ETF，無人為選股風險長期跟隨台股產業脈動，此次通過不配息設計，將成為國內首檔「不配息+科技市值型」ETF，增加複利效果優勢。

截至10月7日，0053持股涵蓋台積電（2330）、聯發科（2454）、台達電（2308）等兆元級科技權值股，長期市值成長帶動報酬表現，自2007年成立以來，0053累積報酬率達1,331%，換算年化報酬率超過15%。

為進行分割作業，0053將於12月2日至12月7日暫停交易，12月8日恢復交易，重返投資人更容易入手區間，以親民價參與台灣科技產業長期成長契機。

同時，0053自10月12日起證券簡稱將由元大電子（0053）更名為「元大科技市值」，藉此更精準傳達聚焦台灣科技產業，並以市值加權方式布局的投資特色。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

不配息 元大投信 ETF

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