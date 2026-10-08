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00988A、00990A為何跌近3成？詹璇依解析全球AI布局與00409A

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
00988A、00990A自高點回檔近三成，詹璇依比較兩檔與00409A的全球AI布局、持股集中度及操作策略差異。中央社
00988A、00990A自高點回檔近三成，詹璇依比較兩檔與00409A的全球AI布局、持股集中度及操作策略差異。中央社

上半年績效亮眼的主動式ETF下半年接連遭遇市場修正，引發社群熱烈討論。財經主持人詹璇依在影音內容中分析，主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）與新掛牌的主動復華全球50（00409A），雖然同樣布局全球AI與半導體供應鏈、且風險報酬等級皆為RR4，但三者的持股集中度與經理人操作策略存在顯著差異。

詹璇依指出，從持股集中度來看00409A前五大持股集中度約為17.2%，單一個股皆未超過4%，配置相對平均；相較之下，00988A與00990A前五大持股集中度皆超過兩成。

在策略定位上：

00988A屬於「高踩油門的突擊手」，重押光通訊、PCB及伺服器零組件等硬體供應鏈，爆發力強但在震盪期回檔也較猛烈；

00990A則定位為「AI全明星旗艦」，兼顧晶片硬體、雲端軟體與科技巨頭，主打AI一條龍純度；

00409A則採取「多重經理人機制」打團體戰，以AI為主菜，同時搭配數位資產、金融科技、能源、醫療與太空等非AI題材（比重近10%），並保留現金部位因應波動。

針對近期回檔表現，詹璇依表示，從高檔拉回幅度觀察，00988A修正約三成，00990A跌幅也達29.4%，兩者皆歷經市場壓力測試；新掛牌的00409A則因上市時間尚短，仍需持續觀察其抗震成效。

這波修正主因在於市場對AI軟體落地速度產生疑慮，加上資金轉向資安與軟體股，讓重倉硬體的主動型ETF面臨回檔壓力。

不過，00988A經理人在震盪期間已積極換股，陸續逢低加碼軟體、資安、虛擬貨幣及馬斯克相關概念股，並非失去選股能力。

詹璇依強調，主動式ETF追求的是超越大盤的超額報酬，本質就具備高動能與高Beta特性。

多數投資人感到挫折，往往源於上半年績效高峰時追高進場，導致持有成本過高。

面對市場短線亂流，投資人應理解產品特性，回歸自身資產配置與成本控管；若看好長線趨勢，可透過定期定額分散成本，而非因短線震盪砍在阿呆谷或停留在抱怨中。

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00988A統一全球創新主動式ETF 00990A主動元大AI新經濟 ETF 布局

詹璇依 基金小姐姐

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