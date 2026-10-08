台積電法說行情升溫！00891近一年飆138%、規模站上714億

需求展望抱持高度期待，外資券商近期掀起一波調升台積電目標價熱潮，最高上看3,300元，為台股半導體族群後市增添想像空間。法人表示，AI基礎建設投資仍處於長期擴張階段，台灣半導體供應鏈憑藉全球領先的製程技術與完整產業聚落，有望持續扮演AI發展的核心角色，投資人可透過半導體主題ETF，參與產業成長契機。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧指出，台積電本次法說會將是觀察全球AI需求與半導體景氣的重要風向球，市場關注焦點包括2奈米先進製程量產進度、CoWoS先進封裝擴產計畫，以及全球雲端服務供應商持續增加AI資本支出所帶來的訂單成長。近期外資券商紛紛調高台積電目標價，其中摩根大通及高盛證券均上看3,300元，摩根士丹利亦調升至3,088元，反映市場對台積電中長期成長動能持續抱持樂觀態度。

張圭慧分析，隨著生成式AI由模型訓練逐漸延伸至大規模推論應用，全球對高效能運算晶片的需求有望持續攀升，帶動先進製程、先進封裝及高速傳輸等相關技術同步升級。外資機構預期，台積電2026年及2027年營收仍有機會維持強勁成長，且未來資本支出規模可能進一步提高，顯示AI驅動的半導體投資循環仍具延續性。尤其台灣擁有從IC設計、晶圓代工、封裝測試到半導體設備與材料的完整產業鏈，相關商機不僅集中於單一龍頭企業，更有望逐步向上下游供應鏈擴散，成為台灣半導體產業長線成長的重要支撐。

在AI長線趨勢帶動下，半導體主題ETF近年績效表現同樣亮眼。以中信關鍵半導體（00891）為例，截至今年9月底，近一年報酬率達138%，近兩年及近三年報酬率分別達171%及281%，展現台灣半導體產業在AI浪潮下的強勁成長動能。而隨著投資人對半導體長期趨勢的認同度提高，00891截至10月7日止，規模已達714億元，受益人數約19萬人，為國內規模最大的台股半導體ETF，顯示半導體產業已成為投資人長期資產配置的重要選項之一。

展望後市，張圭慧認為，儘管近期半導體類股漲幅已大，短線仍可能受到市場評價、國際政經情勢及獲利了結賣壓影響而出現震盪，但從產業基本面觀察，全球AI算力需求持續增加、先進製程技術升級，以及雲端服務業者資本支出擴張等趨勢並未改變。對看好AI及台灣半導體產業長期發展的投資人而言，可透過定期定額或逢回分批布局00891等半導體主題ETF，降低單一個股波動風險，同時掌握台灣半導體產業長期成長契機。

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