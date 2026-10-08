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009828規模突破百億元！法人看好台日韓 PCB 這幾檔第4季續強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

甫於9月初掛牌上市的中信台日韓PCB（009828），規模已突破百億元大關。統計至10月7日，短短一個多月時間，基金規模大增69.8億元、成長215.3%，來到102.2億元；受益人數統計至10月2日，也較掛牌當周增加2.4萬人，達5.7萬人，顯示PCB題材持續受到台灣投資人青睞。

009828於9月2日掛牌上市，期間PCB族群歷經數次修正，基金淨值最低一度來到9.16元。不過，隨著市場負面消息逐漸消化，加上AI供應鏈需求持續升溫，009828啟動多頭走勢，一路震盪走高，短短半個月便從9.16元上漲至11.51元，再創掛牌以來新高。法人表示，儘管短線不排除面臨獲利了結及技術性修正，但在PCB需求持續擴大的帶動下，產業基本面依舊亮眼，若後續出現拉回，反而可視為中長期布局的機會。

中信台日韓PCB ETF（009828）經理人葉松炫表示，從需求面來看，AI投資已從GPU擴散至整個硬體供應鏈，高階CCL、伺服器PCB、高速交換器板材、先進封裝載板及資料中心基礎建設需求同步擴張。隨著大型雲端服務供應商持續擴大資本支出，PCB產業已逐步從傳統消費性電子景氣循環驅動，轉向受AI基礎建設投資支撐的高速成長產業。

台灣PCB廠商方面，包括台光電（2383）、台燿（6274）、金像電（2368）、健鼎（3044）及欣興（3037）等公司，皆受惠於AI伺服器、高速網通及資料中心需求成長。其中，高階低損耗CCL材料已成為800G及1.6T交換器的重要基礎材料，在規格升級帶動下，產品單價與毛利率皆具提升空間。

日本PCB供應鏈則聚焦於高階材料、載板領域，以三井金屬、日東紡及Ibiden等龍頭企業為代表，受惠先進封裝及高效能運算需求增加，相關企業接單能見度持續提升。日本廠商在高階材料技術與載板製程領域具備深厚優勢，仍是全球AI供應鏈中不可或缺的一環。

韓國方面，市場最看好的仍是受惠AI伺服器與HBM高頻寬記憶體需求的PCB與材料供應商，如Doosan及Isupetasys。韓國記憶體產業在AI浪潮帶動下維持高度成長，使相關PCB及CCL供應鏈同步受惠。市場對部分韓國PCB龍頭未來12個月目標價持續上調，也反映分析師對產業前景的樂觀看法。

值得注意的是，目前AI供應鏈需求並非來自單一產品，而是形成完整的AI基礎建設生態系。從GPU、ASIC、HBM、CoWoS、PCB、CCL到散熱與電力系統，皆呈現同步擴產與擴建趨勢。因此，即使多數高階PCB個股今年以來漲幅已相當可觀，市場仍普遍認為產業高峰尚未到來，成長動能仍處於擴張階段。

展望第4季，在AI伺服器出貨持續成長、資料中心建設加速推進，以及大型雲端服務商持續擴大資本支出的帶動下，台日韓PCB產業仍有望維持高成長態勢。短線雖可能受到市場獲利了結及總體經濟因素影響而出現波動，但中長期而言，AI基礎建設擴張趨勢並未改變，PCB產業仍將是全球AI供應鏈中最具成長潛力的關鍵受惠族群之一。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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