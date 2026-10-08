009832掘金熱潮湧現！資金尋求「硬資產」避風港 1萬元掌握黃金爆發力

全球宏觀環境波動加劇、多元資產題材再度席捲市場，全台首檔聚焦美國黃金礦業的ETF—兆豐美國黃金礦業ETF（009832）自10月6日展開募集以來，市場買氣強勁，盤中通路進件量與投資人洽詢熱度持續飆升，成為第4季資產配置中最受矚目的吸金黑馬。

金價只是起點，「金礦股」獲利槓桿效應正要發酵。法人指出，過去投資人習慣買進實體黃金或黃金現貨ETF，但往往忽略了黃金礦業公司具備極高的「營運槓桿（Operational Leverage）」特性。當金價維持在高檔區間，開採成本相對固定，金價每上升1%，礦業巨頭的獲利往往也會呈現正向增長。

券商財富管理主管表示，美股掛牌的全球頂尖黃金礦業企業，資產負債表經過多年整頓，現金流充沛、股東權益報酬率（ROE）大幅改善，正迎來歷史罕見的估值重估契機。009832直接鎖定具備產能規模與成本優勢的礦業龍頭，讓投資人能參與企業實質獲利爆發的潛在表現。

ETF投資專家表示，過去投資人若想參與海外黃金礦業漲升行情，常面臨海外複委託手續費、匯差及選股困難等痛點。009832每股發行價10元、一張僅需新台幣1萬元的親民門檻，將國際級重磅金礦股標的打包，成為小資族與長線配置資金「花小錢、掘大金」的最佳解方，告別高門檻與複委託摩擦成本。

既有持有科技股、高股息ETF的投資人，可將009832視為核心資產的「推進器」，希望藉由原物料資產與傳統股債的低相關性，替整體資產組合打造攻守兼備的防護盾。把握IPO黃金窗口，卡位掛牌前原汁原味起漲點，募集期間申購以純粹的淨值基礎無折溢價進場。投資人可把握最後申購機會，透過銷售券商即刻辦理，加入「Let’s Gold」掘金行列。

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