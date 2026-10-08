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施羅德參戰主動式ETF！00419A鎖定AI、10元發行採季配息 旗下基金今年飆160％

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德投信參戰主動式ETF市場，推首檔施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）（00419A），發行價10元、採季配息；旗下施羅德台灣樂活中小基金今年以來報酬率達160.5%，同類型基金排名第一。記者曾吉松／攝影
施羅德投信參戰主動式ETF市場，推首檔施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）（00419A），發行價10元、採季配息；旗下施羅德台灣樂活中小基金今年以來報酬率達160.5%，同類型基金排名第一。記者曾吉松／攝影

深耕台灣近40年的施羅德投信宣布旗下首檔主動式ETF：施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）。這不僅是施羅德在台灣推出的首檔ETF產品，也代表其多年來深受投資人肯定的台股主動投資實力，正式延伸至ETF市場。

施羅德投信台股投資團隊表示，台灣已成為全球AI供應鏈的重要樞紐，相關投資機會遍布半導體、AI基礎建設、光通訊、散熱及新興應用等領域。然而，在AI浪潮之下，企業表現差異顯著，能否選出真正具競爭力的企業，將是投資成果的關鍵。因此，施羅德希望透過首檔主動式ETF00419A，將長年累積的研究與選股能力，以更便利且透明的ETF形式提供給投資人。

支撐這項信心的，是施羅德台股投資團隊長期累積的投資成果。根據理柏統計至2026年9月底，施羅德台灣樂活中小基金今年以來報酬率達160.5%，於138檔同類型台股基金中排名第一；根據投信投顧公會統計至8月底，基金規模更較年初成長逾七倍。施羅德認為，優異績效來自於深入研究與主動選股能力，而這正是本次推出主動式ETF的重要基礎。

施羅德投信台股投資團隊表示，00419A將從台股1,800檔個股中，以市值、流動性、財務信評、ESG等條件篩選投資標的，並聚焦AI半導體、AI基礎建設及AI新應用等領域，打造高信念投資組合。透過主動式操作與動態調整，希望協助投資人一站買齊AI半導體，掌握AI產業長期發展趨勢與關鍵投資機會。

展望第四季，施羅德投信台股投資團隊表示，AI仍是電子產業中成長能見度最高的主軸。隨著NVIDIA新平台陸續出貨，以及各大雲端業者持續擴大AI基礎建設投資，相關供應鏈企業的訂單能見度已延伸至2027年甚至更久，成長動能相較傳統消費性電子更具優勢。

施羅德投信台股投資團隊認為，AI產業發展將持續帶動新一輪產業升級與資本支出循環，但受惠企業未必完全相同。在產業快速變化與個股分化愈趨明顯的環境下，主動選股的重要性將持續提升。對投資人而言，與其押注單一企業，不如透過專業團隊主動布局 AI 產業鏈中的關鍵贏家，更有效掌握長期投資機會。

00419A基金小檔案

募集時間2026/11/2～11/6
發行價格新台幣10元
投資策略主動投資國內上市櫃股票，透過施羅德台股團隊選股，追求長期超越大盤表現。
最低申購新台幣1萬元或其整倍數
配息頻率預定季配息（3、6、9、12月），設收益平準金機制
經理費每年0.80%
保管費每年0.04%
基金類型主動式交易所交易基金
風險等級RR5
交易方式上市後可於市場交易，或於初級市場申購／買回
保管銀行中國信託銀行

施羅德台灣樂活中小基金績效表現

台幣累積報酬率 (%)

今年以來3個月6個月一年二年三年
施羅德台灣樂活中小基金160.512.589.11215.3290.5365.5
台灣股票型基金(含中小型)基金排名(共138檔)122166
同類型基金平均(共138檔)90.431.256.86130.77191.06258.44

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00419A主動施羅德AI台股 ETF 季配息 基礎建設 基金

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主動式ETF的目標是拚績效、打贏大盤。所以不用想也知道，它們的電子股比重絕對最高；台積電、聯發科、台光電、欣興這幾檔市場最熱門的飆股，也絕對是主動式ETF最統一買進的。

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