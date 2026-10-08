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台股跌破五日線 連假前散戶零股狂買高股息 ETF、個股成交第一是這檔

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股今開低走低跌破五日線，買盤仍未明顯縮手。聯合報系資料照
台股今開低走低跌破五日線，買盤仍未明顯縮手。聯合報系資料照

台股今（8）日開低走低跌破五日線，然而投資人買盤並未縮手，不過標的偏向高股息、傳產股等防禦型，盤中個股成交量前五大有二檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾26萬張排名第一，群益臺灣加權正2（00685L）逾21萬張排名第四。其他個股為友達（2409）逾24萬張排名第二，台塑（1301）逾23萬張排名第三，台玻（1802）逾15萬張排名第五。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有956萬，群益台灣精選高息（00919）有343萬，凱基台灣TOP50（009816）有317萬，元大高股息（0056）有240萬，國泰永續高股息（00878）有232萬，前五大都是ETF，而且高股息ETF成為熱門成交標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

零股 台股 個股 00406A主動中信台灣收益 00685L群益臺灣加權正2

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