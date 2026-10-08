台股跌破五日線 連假前散戶零股狂買高股息 ETF、個股成交第一是這檔

主動式ETF的目標是拚績效、打贏大盤。所以不用想也知道，它們的電子股比重絕對最高；台積電、聯發科、台光電、欣興這幾檔市場最熱門的飆股，也絕對是主動式ETF最統一買進的。

2026-10-08 11:55