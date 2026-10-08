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00985A規模5天暴增55.76％！首配2.15元…10月ETF成長榜奪冠

聯合新聞網／ 綜合報導
主動野村台灣50（00985A）10月前5個交易日規模成長55.76%，居股票型ETF之冠，首次配息每單位預估2.15元，年化配息率約17.55%。記者余承翰／攝影
主動野村台灣50（00985A）10月前5個交易日規模成長55.76%，居股票型ETF之冠，首次配息每單位預估2.15元，年化配息率約17.55%。記者余承翰／攝影

10月ETF除息潮登場，根據10月1日至7日共5個交易日統計，主動野村台灣50（00985A）規模成長55.76%，居股票型ETF之冠。00985A首次配息每單位預估2.15元，以10月7日收盤價24.50元換算，年化配息率約17.55%，成為市場焦點。

00985A採主動選股策略，從台灣市值前150大企業中，挑選50檔具競爭力與成長潛力的大型股，並依基本面、評價及市場變化調整持股。不同於追蹤台灣50指數的被動式ETF，00985A不受限於市值前50大企業，持股比重也能靈活調整。

00985A採半年配息，預計10月19日除息，10月16日為最後買進日，11月13日發放現金收益。不過，17.55%僅是單次配息換算的年化數字，不代表未來配息或實際報酬。

其他ETF方面，台新AI優息動能（00962）規模成長34.11%，排名第二，預估年化配息率19.59%；群益半導體收益（00927）、中信臺灣智慧50（00912）及主動兆豐台灣豐收（00996A）分別成長13.44%、12.58%、10.68%，排名第三至第五。

規模成長前十名中，主動式ETF占3檔，包括00985A、00996A及主動群益科技創新（00992A），其餘7檔為被動式ETF。入榜產品還包括台新臺灣半導體30（00904）、富邦臺灣中小（00733）、中信成長高股息（00934）及台新美國電力基建（009805），涵蓋AI、半導體、高股息、中小型股與電力基建等題材。

市場法人指出，被動式ETF依指數規則配置，主動式ETF則由經理人依基本面與產業變化調整持股。隨著台股走高，選股策略與產業布局也成為投資人比較重點，但基金規模成長不等於績效，年化配息率也不能視為實際報酬。

ETF代號ETF名稱除息日年化配息率規模漲幅
00985A-TW主動野村台灣5010/1917.55%55.76%
00962-TW台新AI優息動能10/1619.59%34.11%
00927-TW群益半導體收益10/1919.74%13.44%
00912-TW中信臺灣智慧5010/1919.35%12.58%
00996A-TW主動兆豐台灣豐收10/1918.92%10.68%
00904-TW台新臺灣半導體3010/1619.75%9.85%
00733-TW富邦臺灣中小10/193.80%8.74%
009805-TW台新美國電力基建10/167.71%6.94%
00992A-TW主動群益科技創新10/1916.88%6.71%
00934-TW中信成長高股息10/1919.95%6.65%

資料來源：CMoney，2026/10/1～2026/10/7

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00985A主動野村台灣50 規模 ETF 00962台新AI優息動能 00992A主動群益科技創新 00927群益台灣半導體收益ETF 00912中信臺灣智慧50 00996A主動兆豐台灣豐收 009805新光美國電力基建 00934中信成長高股息ETF

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主動式ETF的目標是拚績效、打贏大盤。所以不用想也知道，它們的電子股比重絕對最高；台積電、聯發科、台光電、欣興這幾檔市場最熱門的飆股，也絕對是主動式ETF最統一買進的。

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