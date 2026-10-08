00985A規模5天暴增55.76％！首配2.15元…10月ETF成長榜奪冠

10月ETF除息潮登場，根據10月1日至7日共5個交易日統計，主動野村台灣50（00985A）規模成長55.76%，居股票型ETF之冠。00985A首次配息每單位預估2.15元，以10月7日收盤價24.50元換算，年化配息率約17.55%，成為市場焦點。

00985A採主動選股策略，從台灣市值前150大企業中，挑選50檔具競爭力與成長潛力的大型股，並依基本面、評價及市場變化調整持股。不同於追蹤台灣50指數的被動式ETF，00985A不受限於市值前50大企業，持股比重也能靈活調整。

00985A採半年配息，預計10月19日除息，10月16日為最後買進日，11月13日發放現金收益。不過，17.55%僅是單次配息換算的年化數字，不代表未來配息或實際報酬。

其他ETF方面，台新AI優息動能（00962）規模成長34.11%，排名第二，預估年化配息率19.59%；群益半導體收益（00927）、中信臺灣智慧50（00912）及主動兆豐台灣豐收（00996A）分別成長13.44%、12.58%、10.68%，排名第三至第五。

規模成長前十名中，主動式ETF占3檔，包括00985A、00996A及主動群益科技創新（00992A），其餘7檔為被動式ETF。入榜產品還包括台新臺灣半導體30（00904）、富邦臺灣中小（00733）、中信成長高股息（00934）及台新美國電力基建（009805），涵蓋AI、半導體、高股息、中小型股與電力基建等題材。

市場法人指出，被動式ETF依指數規則配置，主動式ETF則由經理人依基本面與產業變化調整持股。隨著台股走高，選股策略與產業布局也成為投資人比較重點，但基金規模成長不等於績效，年化配息率也不能視為實際報酬。

ETF代號 ETF名稱 除息日 年化配息率 規模漲幅 00985A-TW 主動野村台灣50 10/19 17.55% 55.76% 00962-TW 台新AI優息動能 10/16 19.59% 34.11% 00927-TW 群益半導體收益 10/19 19.74% 13.44% 00912-TW 中信臺灣智慧50 10/19 19.35% 12.58% 00996A-TW 主動兆豐台灣豐收 10/19 18.92% 10.68% 00904-TW 台新臺灣半導體30 10/16 19.75% 9.85% 00733-TW 富邦臺灣中小 10/19 3.80% 8.74% 009805-TW 台新美國電力基建 10/16 7.71% 6.94% 00992A-TW 主動群益科技創新 10/19 16.88% 6.71% 00934-TW 中信成長高股息 10/19 19.95% 6.65%

資料來源：CMoney，2026/10/1～2026/10/7

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