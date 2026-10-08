00985A規模5天暴增55.76％！首配2.15元…10月ETF成長榜奪冠
10月ETF除息潮登場，根據10月1日至7日共5個交易日統計，主動野村台灣50（00985A）規模成長55.76%，居股票型ETF之冠。00985A首次配息每單位預估2.15元，以10月7日收盤價24.50元換算，年化配息率約17.55%，成為市場焦點。
00985A採主動選股策略，從台灣市值前150大企業中，挑選50檔具競爭力與成長潛力的大型股，並依基本面、評價及市場變化調整持股。不同於追蹤台灣50指數的被動式ETF，00985A不受限於市值前50大企業，持股比重也能靈活調整。
00985A採半年配息，預計10月19日除息，10月16日為最後買進日，11月13日發放現金收益。不過，17.55%僅是單次配息換算的年化數字，不代表未來配息或實際報酬。
其他ETF方面，台新AI優息動能（00962）規模成長34.11%，排名第二，預估年化配息率19.59%；群益半導體收益（00927）、中信臺灣智慧50（00912）及主動兆豐台灣豐收（00996A）分別成長13.44%、12.58%、10.68%，排名第三至第五。
規模成長前十名中，主動式ETF占3檔，包括00985A、00996A及主動群益科技創新（00992A），其餘7檔為被動式ETF。入榜產品還包括台新臺灣半導體30（00904）、富邦臺灣中小（00733）、中信成長高股息（00934）及台新美國電力基建（009805），涵蓋AI、半導體、高股息、中小型股與電力基建等題材。
市場法人指出，被動式ETF依指數規則配置，主動式ETF則由經理人依基本面與產業變化調整持股。隨著台股走高，選股策略與產業布局也成為投資人比較重點，但基金規模成長不等於績效，年化配息率也不能視為實際報酬。
|ETF代號
|ETF名稱
|除息日
|年化配息率
|規模漲幅
|00985A-TW
|主動野村台灣50
|10/19
|17.55%
|55.76%
|00962-TW
|台新AI優息動能
|10/16
|19.59%
|34.11%
|00927-TW
|群益半導體收益
|10/19
|19.74%
|13.44%
|00912-TW
|中信臺灣智慧50
|10/19
|19.35%
|12.58%
|00996A-TW
|主動兆豐台灣豐收
|10/19
|18.92%
|10.68%
|00904-TW
|台新臺灣半導體30
|10/16
|19.75%
|9.85%
|00733-TW
|富邦臺灣中小
|10/19
|3.80%
|8.74%
|009805-TW
|台新美國電力基建
|10/16
|7.71%
|6.94%
|00992A-TW
|主動群益科技創新
|10/19
|16.88%
|6.71%
|00934-TW
|中信成長高股息
|10/19
|19.95%
|6.65%
資料來源：CMoney，2026/10/1～2026/10/7
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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