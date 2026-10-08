0050、006208買哪檔好？內扣費用差0.055％ 莎莉揭選擇關鍵

針對台股兩大熱門市值型ETF「元大台灣50（0050）」與「富邦台50（006208）」，理財頻道「莎莉的投資日記」在影音內容中分析，兩者走勢幾乎重疊，主因在於追蹤的皆為台灣50指數，成分股同樣鎖定台積電、鴻海、聯發科等台灣市值前50大的權值股，投資本質極為接近。

莎莉指出，兩檔ETF真正的核心差異首先在於「內扣費用」，該項成本直接反映在ETF淨值中。以現況來看，0050的內扣費用約為0.075%，006208則約為0.13%，若同樣投資100萬元，一年費用差距大約在550元左右。

其次在於「配息表現」，以今年該次配息為例，0050配發0.6元，006208配發4.75元。 不過莎莉特別提醒，0050先前已進行過股票分割（1拆4），因此不能單憑每股配發金額的多寡，直接斷定哪一檔獲利表現較佳。

至於投資人該如何抉擇，莎莉建議，若極度在意投資成本，可進一步比對最新費率、實際年度總費用以及長期追蹤指數的成效；若重視成交量與流動性，或本身已有長期持有習慣，交易便利性也是評估重點。

但她強調，兩檔ETF的本質與投資內容高度一致，比起糾結二選一，能否落實持續投資與長期累積資產，才是理財路上最關鍵的核心。

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